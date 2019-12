Osvaldo pronto a tornare in campo?

Pablo Daniel Osvaldo è pronto a sorprendere tutti ancora una volta, di fatti l'ex attaccante di Roma, Juventus e Inter è inattivo dal 2016 causa l'annuncio del suo ritiro dal calcio giocato, ma in modo completamente inaspettato potrebbe riallacciare gli scarpini.

Stando a quanto riportato da Olè, l'italoargentino è pronto a tornare nel campo verde dopo oltre 3 anni grazie all'offerta un contratto giuntagli alcuni giorni fa e di breve durata (si vocifera fino al giugno del 2020) dal Banfield, club attualmente al sedicesimo posto del campionato argentino.

Secondo molteplici indiscrezioni, Osvaldo sta pensando seriamente al ritorno al calcio giocato e la sua risposta non si farà attendere, si dice infatti che potrebbe rispondere nel giro di poche ore e quindi le posisbilità di rivederlo con una casacca sono concrete così come quelle della sua storica esultanza con la mitraglia.

Lo scorso gennaio abbiamo incontrato Pablo in quel dell'Exit Pub di Scerni (CH) dove ha dato vita a un divertente concerto assieme alla sua band, i Barrio Viejo che ha finora dato vita a una buona musica pubblicata con ben due album.

Alcuni mesi fa invece, in un intervista sui vari quotidiani nazionali, Osvaldo si è detto pronto a tornare a giocare solo ed esclusivamente se chiamato da Diego Armando Maradona non altri che l'attuale allenatore del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Non ci resta altri che attendere la risposta di Daniel e scoprire se davvero tornerà in campo. Per tale motivo restate sintonizzati con calcioworld.it per tutte le novità e gli aggironamenti sulla questione.