Neymar: "Voglio tornare a giocare con Messi"

Neymar, dopo la vittoria del suo Psg per 3-1 in casa del Manchester United, ha parlato di Messi.

Le parole di Neymar

"Quello che voglio di più è giocare di nuovo con Messi. Voglio giocare con lui, gli lascio anche il mio ruolo se vuole, per me non è un problema!

L’anno prossimo dobbiamo giocare di nuovo insieme, di sicuro”. Leo Messi in estate aveva parlato per la prima volta dopo la famosa intervista concessa a Goal.com. "Dopo tanti dissapori voglio mettere un punto finale: dobbiamo unirci tutti in nome del barcelonismo e pensare che il meglio deve ancora venire.

Mi assumo la responsabilità degli errori commessi, ma tutto quello che ho fatto è stato in nome di un Barcellona più forte. Adesso andiamo avanti con passione e voglia di far bene, uniti e remando tutti nella stessa direzione.

E a tutti i tifosi ribadisco una cosa: se ho fatto o detto qualcosa che vi ha offeso sappiate che tutto quello che ho fatto è stato pensando sempre al meglio per il club" Leo Messi aveva salutato Luis Suarez con un post su Instagram in cui aveva attaccato ancora il "suo" Barcellona.

"Mi stavo già abituando all’idea che te ne fossi andato ma oggi quando sono entrato nello spogliatoio, me ne sono reso conto per davvero. Quanto sarà difficile non continuare a condividere la giornata con te, sia in campo che fuori.

Ci mancheranno tantissimo. Sono stati tanti anni, tanti compagni, pranzi, cene… Tante cose che non si dimenticheranno mai, ogni giorno insieme. Sarà strano vederti con un’altra maglia e molto di più affrontarti.

Meritavi di essere salutato per quello che sei: uno dei giocatori più importanti nella storia del club, che ha realizzato cose importanti sia nel gruppo che individualmente. E non essere mandato via come hanno fatto loro.

Ma la verità è che a questo punto non mi sorprende nulla. Ti auguro tutto il meglio per questa nuova sfida. Ti voglio tanto bene, vi voglio tanto bene. A presto amico" Tanti messaggi che lasciano presagire un suo addio a fine stagione. Il Manchester City sembra in pole ma a questo punto anche il Psg rientra prepotentemente in corsa, calando il suo asso.