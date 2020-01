Monchi attacca il VAR: "Stavo ritirando la squadra"

Il Siviglia ha perso in giornata per 2-1 contro il Real Madrid. Il direttore sportivo del Siviglia Monchi ha criticato duramente la tecnologia che sostiene gli arbitri durante le partite, perchè nel primo tempo è stato annullato un gol di De Jong per fallo in attacco: "E’ un’azione che ha visto tutto il mondo.

E’ una giocata che accade in una partita e non ci sono analisi tattiche e tecniche da fare da quel momento in poi. Mi rifiuto di analizzare la partita tecnicamente o tatticamente perché quella è un’azione chiave ed è assurdo valutare la partita da quel momento in poi”.

Qualcuno però ha ipotizzato che il gol del Siviglia, quello che non è stato annullato, fosse viziato da un fallo di mano di Munir: “Se avessero annullato quel gol sarei sceso in campo e avrei portato via la squadra” risponde seccato Monchi che poi aggiunge: “Sono soddisfatto nonostante la sconfitta perché il Siviglia è stato grande.

Mi sento arrabbiato e oltraggiato e mi sto trattenendo un po’”. Cno questa sconfitta il Sivilgia rimane in quarta posizione, oggi l'Atletico può staccare proprio la squadra allenata da Lopetegui. Continua invece il ruolino di marcia del Real Madrid che attende domani la partita del Barcellona impegnato nella serata di domani contro il Granada. Il campionato quest'anno è più combattuto che mai.