Il Barcellona esonera Valverde

Con un comunicato del Barcellona in serata è arrivata anche l’ufficialità: Ernesto Valverde se ne va e al suo posto arriva (fino al 2022) Quique Setien, l’ex tecnico del Betis al momento senza squadra il cui rappresentante è sbarcato a Barcellona per trattare i dettagli dell’accordo col club catalano.

La giunta direttiva blaugrana questo pomeriggio è rimasta riunita al Camp Nou per oltre 4 ore, divisa sia sull’opportunità di sollevare dall’incarico il tecnico arrivato il 29 maggio 2017 in sostituzione di Luis Enrique che sul nome del suo eventuale successore.

Poi l'annuncio: "Accordo fra FC Barcellona ed Ernesto Valverde per porre fino al contratto come manager della prima squadra. Grazie per tutto, Ernesto. Ti auguriamo tanta fortuna per il tuo futuro" Valverde era vincolato al Barcellona fino al prossimo giugno con opzione per la stagione 20-21.

Stamattina il ‘Txingurri’ ha diretto il suo ultimo allenamento a San Joan Despì, poi si è riunito per un’oretta con il presidente Josep Maria Bartomeu e quindi ha lasciato sorridente la Ciudad Deportiva.

Domani mattina ci tornerà per raccogliere le proprie cose. Dal 2003 che i catalani non esoneravano un allenatore, ai tempi toccò a Luis Van Gaal.