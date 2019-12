Rafinha: "Tifo il Flamengo e sogno di giocarci"

Ai microfoni di Que Partidazo l'ex 8 nerazzurro Rafinha, di proprietà del Barcellona ed in prestito al Celta Vigo, ha rivelato di sognare un futuro in Brasile tra le file del Flamengo, vice campione del mondo. "Tutti sanno che sono un tifoso del Flamengo e sarebbe per me un sogno poter indossare la maglia rossonera di questo club un giorno.

Non so se questo accadrà a breve o in un futuro lontano, ma è una cosa che voglio fare. Sono molto felice delle vittorie in campionato e Copa Libertadores e in questo momento meraviglioso mi piacerebbe ancor di più giocare con il Flamengo"

Un giocatore ancora oggi amato dai suoi ex tifosi, vuoi anche per la grande voglia di voler tornare a vestire la maglia nerazzurra nella passata stagione. Un desiderio che purtroppo Rafinha non è riuscito a realizzare a causa delle cifre troppo alte richieste dal club blaugrana e che hanno portato l'allora squadra di Spalletti a virare su altri nomi, come poi visto con Radja Nainggolan.

Oggi L'ex 8 sogna un futuro in Brasile nella squadra che dice di amare e tifare e allora peché non pensare che un sogno del genere possa divenire realtà? Magari quando la sua carriera sarà sulla via del tramonto, sicuramente il club neo ivncitore della Copa Libertadores e finalista del Mondiale per Club 2019 lo ospiterà a braccia aperte. Fonte: fcinternews.it