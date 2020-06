Fonseca: "Difficile all'Olimpico senza tifosi"

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca è pronto per la ripresa del campionato contro la Sampdoria. "Stasera sera ci alleneremo all'Olimpico: questa è l'unica eccezione, per il resto non c'è niente di diverso da una sfida normale.

La preparazione di una partita è quasi la stessa, ma questa volta cercheremo di creare un'atmosfera simile a quella che troveremo mercoledì"

Le parole di Fonseca

"Abbiamo fatto una lunga pausa, è stato come un pre-campionato diverso, ma credo che saremo pronti.

Senza i tifosi appassionati della Roma giocare all'Olimpico sarà difficile", ha concluso nel corso del programma portoghese 'Titulares' su Sport TV. Il presidente dell Roma James Pallotta intanto ha blindato il suo allenatore: "Non potrei essere più felice di Fonseca - aveva detto al sito del club in occasione dell'anniversario dell'ingaggio del portoghese -.

La Roma sarà molto fortunata se Paulo rimarrà qui per tanto tempo. È incredibilmente intelligente, ha un approccio davvero evoluto al calcio che predilige, piace a tutti e ha dimostrato tanta maturità" "Ha un ottimo rapporto con i giocatori e lavora davvero bene con Fienga, con Zubiria e con tutto lo staff.

Non dimentichiamoci che, nonostante in questa settimana cada il primo anniversario dalla sua firma, non è ancora riuscito a vivere un'intera stagione con noi. Si è trasferito in un nuovo paese, ha imparato una nuova lingua e si è preso la responsabilità di un club in un campionato nuovo e difficile, facendolo senza problemi.

Non credo di averlo mai sentito inventare una scusa. Non cerca giustificazioni quando le cose vanno male o non si mettono come sperava. Affronta le battute d'arresto, i problemi e le tribolazioni che comportano allenare la Roma con una maturità intellettuale secondo me rara nel calcio.

Mi guardo intorno e vedo molti allenatori che si lamentano con i media e con i tifosi perché il club non ha acquistato loro un determinato giocatore, oppure se la prendono con gli infortuni quando non vincono. Non ho mai sentito Paulo farlo e senza dubbio abbiamo avuto la nostra dose di infortuni.

L'approccio che adotta sempre è chiedere a se stesso e agli altri "come possiamo risolvere questo problema?"