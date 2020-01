Fonseca: "Voglio vincere in Coppa Italia"

Il tecnico dei giallorossi in vista del match contro la Juve

"Abbiamo sostenuto un allenamento molto corto, i giocatori non hanno recuperato dal Genoa ma ci siamo preparati strategicamente. I giocatori sono motivati, hanno fiducia: vedremo domani contro questa grande squadra"

Inizia così la conferenza stampa di Paulo Fonseca in vista della partita contro la Juventus. I giallorossi hanno affrontato già i bianconeri qualche giorno fa venendo sconfitti, ma questa volta l'allenatore vuole un esito diverso.

"Ma questo non è importante. Dobbiamo giocare con convinzione, voglia di vincere e fiducia. Sappiamo che sarà una partita difficile, la Juventusè una grandissimi squadra. Abbiamo fatto già una buona partita contro i bianconeri e possiamo pensare di vincere.

Può aiutare entrambe le squadre il fatto di aver giocato contro già qualche giorno fa. Non possiamo sbagliare come abbiamo fatto nei primi minuti della gara di campionato" Un commento sugli infortunati se sono pronti o meno: "Solamente Fazio.

Perotti, Pastore e Mkhitaryan non sono pronti. Speriamo di avere Perotti per la prossima gara" Infine una battuta su Nikola Kalinic: "Ha fatto una buona partita contro il Parma e sono fiducioso per la gara di domani.

Giocherà una buona partita" Per la Roma si tratta anche di sfatare un tabù, infatti, i giallorossi non hanno mai vinto all'Allianz Stadium.