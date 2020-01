Dzeko: "Fondamentale vincere contro la Juventus"

Mancano quattro giorni al big match dello stadio Olimpico contro la Juventus, la Roma lavora per dimenticare la brutta sconfitta rimediata contro il Torino e trovare tre punti fondamentali per la lotta alla zona Champions .

Massima concentrazione per i giallorossi, compreso Edin Dzeko che questo pomeriggio è stato ospite con Fonseca all'evento Pitti Uomo a Firenze. Queste le dichiarazioni a Sky Sport, a margine dell'evento. Sul ricordo che ha sul suo primo gol contro i bianconeri: "Mi ricordo di più l’esultanza perché mi è venuta spontanea.

Non mi aspettavo di fare gol, perché la palla di Iago non era perfetta. Era importante ed emozionante, perché è stato il primo gol. Subito contro la Juve”. "Spero di segnare contro la Juve, ma ora abbiamo più bisogno di punti che di un gol di Dzeko.

Ne ho fatti tanti e ne spero di farne più in futuro. Sono uno dei più vecchi, con Mirante, Fazio e Aleks. Proviamo sempre a dare consigli giusti ai ragazzi di grande talento che devono dare di più in allenamento e in partita”.

Sul ritardo in classifica nei confronti dei bianconeri e sulla sconfitta di Torino ha detto: “Con il Torino non siamo stati al nostro livello. Nessuno di noi lo è stato. Ultimamente abbiamo fatto grandi cose, come la vittoria a Firenze. Siamo tristi, ma non dobbiamo piangere. Abbiamo adesso una grande partite contro i campioni di Italia”.