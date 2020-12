Pioli: "Ultimo sforzo per chiuder bene 2020"

Un big match casalingo prima della sosta natalizia, per cercare di chiudere al meglio il 2020. A Milanello è la vigilia di Milan-Lazio, 14° giornata di Serie A in programma mercoledì 23 dicembre alle 20.45 a San Siro, e Mister Pioli ha presentato questa ultima fondamentale gara dell'anno in conferenza stampa.

Le parole di Pioli

"Spiace che i nostri tifosi non possano essere presenti ma li sentiamo vicini, sentiamo il loro affetto e la loro passione. Ci danno ulteriore carica, noi lavoriamo in un certo modo per dar loro delle soddisfazioni"

"Col Sassuolo siamo stati abili a indirizzare la partita tatticamente, avevamo analizzato nel dettaglio i due pareggi contro Parma e Genoa e in fase difensiva ci era sfuggito qualcosa. Domani con la Lazio, che è una squadra molto forte, dovremo comportarci come con il Sassuolo"

"Milan-Lazio è una partita che vale molto. Stiamo lavorando parecchio, ma è necessario un ultimo sforzo per chiudere al meglio il 2020. Abbiamo tante assenze ma stiamo bene. A luglio, battere una squadra come la Lazio che ci stava davanti in classifica è stato importante, ma noi cerchiamo delle conferme in ogni partita e lo faremo anche domani.

Non vogliamo pensare ad altro che alla prossima partita" "Siamo tutti molto orgogliosi di quello che stiamo facendo. Noi ci prendiamo i meriti ma alle nostre spalle c'è una società e un personale che ci permettono di lavorare nel modo migliore.

Sono fiero di far parte di questo Club e di allenare questi giocatori. Però ora ci serve la massima concentrazione per la partita di domani" "A 21 anni nessun giocatore può pensare di aver raggiunto la piena maturità calcistica.

Leao deve pensare di più al gol, deve essere sempre più attaccante. Questa squadra ha tanto talento e può crescere molto, stiamo facendo tanti passi in avanti. Prima che arrivasse da noi, io Alexis non lo conoscevo: sta crescendo tanto, ha lavorato e si è migliorato tutti i giorni con un grande atteggiamento"

"Dobbiamo dare sempre il massimo senza pensare alla classifica. Il nostro obiettivo è continuare a crescere, perché abbiamo ampi margini di miglioramento. Inter e Juventus sono le favorite, noi dobbiamo pensare solo a fare del nostro meglio.

Siamo ambiziosi e giochiamo sempre per vincere, se i nostri progressi ci permetteranno di essere in alto a fine stagione, meglio", ha concluso Pioli.