Ibrahimovic: "Serve coraggio per il tricolore"

Zlatan Ibrahimovic è tornato a parlare del suo ritorno al Milan: "La squadra deve avere coraggio per sognare di vincere lo scudetto. La squadra ha fame e voglia, ma bisogna fare di più. Mi sto allenando tanto, la mia filosofia è questa: più mi alleno, più mi sento forte.

A trent'anni ho sentito di dover fare di più per stare bene, poi ho chi mi sta intorno che mi fa star bene"

Le parole di Ibrahimovic

"La corsa per arrivare allo scudetto è lunga, ma speriamo di continuare così.

Bisogna credere in se stessi e non mollare, bisogna sempre fare di più. Il carisma è contagioso? Sì, credo di trasmetterlo ai compagni. Il Milan è una sfida diversa, non erano al top. E' stata una sfida rientrare, speravo di fare bene.

Chi è tornato al Milan per la seconda volta non è riuscito a far bene come la prima: ho detto entro e faccio Zlatan Ibrahimovic e cambio le cose" "Ogni trofeo ha la sua storia e la sua emozione. Son tutti belli: quando ti torna qualcosa significa che hai fatto qualcosa di buono e positivo"

Stefano Pioli ha analizzati il 2-2 col Parma. "È stata una serata storta, soprattutto per gli infortuni, ma questa squadra ha cuore e abbiamo ottenuto un pareggio importante. L'obiettivo, come dice Paolo Maldini, è quello di migliorare il sesto posto della passata stagione e accorciare il divario dalle prime quattro.

Se firmerei per il quarto posto? Firmerei il rinnovo del contratto" "Stasera non abbiamo approcciato bene la gara a differenza del solito, siamo stati troppo molli, ma questa squadra ha cuore, volontà e siamo riusciti a riprendere una partita complicata.

Alla fine abbiamo pareggiato meritatamente, dispiace per gli infortuni di Gabbia e Bannacer che ci costringono a minori rotazioni." "Due punti persi o uno guadagnato? Noi giochiamo sempre per vincere e abbiamo avuto anche le possibilità per farlo.

Loro hanno fatto solo due tiri, ma sui entrambi i gol ci sono stati degli errori da parte nostra, non è stata una partita facile. Con Zlatan siamo più forti, senza dubbio, ma la squadra ha creato tanto anche oggi.

Abbiamo sempre fatto bene, con o senza di lui" "Mi aspettavo un inizio più aggressivo, invece ci siamo allungati. Dobbiamo essere soddisfatti anche di questa prova, abbiamo dimostrato tenuta mentale e caratteriale.

Un passo importante per una squadra così giovane, con tante assenze importanti" "La squadra sta bene fisicamente e mentalmente, è pronta e preparata. Oggi c'erano tanti giocatori che giovedì non hanno giocato, ma è dura per tutti giocare ogni tre giorni.

La piccola sosta ci farà bene, anche perché poi ci saranno subito tre partite importanti" "L'obiettivo dichiarato è migliorare il sesto posto dell'anno scorso ma è chiaro che a oggi non firmerei per il quinto posto.

La squadra è ambiziosa, ha qualità e se la può giocare alla pari con tutte. A livello di gioco, intensità e qualità siamo sempre stati all'altezza. Se firmerei per il seocndo posto? Io l'unica cosa che firmerei in questo momento è un rinnovo di contratto.

Tutte le situazioni per migliorare l'organico le valuteremo insieme, ma non credo che a gennaio sarà facile migliorare la squadra", aveva concluso l'allenatore di Ibrahimovic.