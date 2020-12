Pioli: "Firmo solo per il rinnovo del contratto"

Stefano Pioli analizza il 2-2 col Parma. "È stata una serata storta, soprattutto per gli infortuni, ma questa squadra ha cuore e abbiamo ottenuto un pareggio importante. L'obiettivo, come dice Paolo Maldini, è quello di migliorare il sesto posto della passata stagione e accorciare il divario dalle prime quattro.

Se firmerei per il quarto posto? Firmerei il rinnovo del contratto"

Le parole di Pioli

"Stasera non abbiamo approcciato bene la gara a differenza del solito, siamo stati troppo molli, ma questa squadra ha cuore, volontà e siamo riusciti a riprendere una partita complicata.

Alla fine abbiamo pareggiato meritatamente, dispiace per gli infortuni di Gabbia e Bannacer che ci costringono a minori rotazioni." "Due punti persi o uno guadagnato? Noi giochiamo sempre per vincere e abbiamo avuto anche le possibilità per farlo.

Loro hanno fatto solo due tiri, ma sui entrambi i gol ci sono stati degli errori da parte nostra, non è stata una partita facile. Con Zlatan siamo più forti, senza dubbio, ma la squadra ha creato tanto anche oggi.

Abbiamo sempre fatto bene, con o senza di lui" "Mi aspettavo un inizio più aggressivo, invece ci siamo allungati. Dobbiamo essere soddisfatti anche di questa prova, abbiamo dimostrato tenuta mentale e caratteriale.

Un passo importante per una squadra così giovane, con tante assenze importanti" "La squadra sta bene fisicamente e mentalmente, è pronta e preparata. Oggi c'erano tanti giocatori che giovedì non hanno giocato, ma è dura per tutti giocare ogni tre giorni.

La piccola sosta ci farà bene, anche perché poi ci saranno subito tre partite importanti" "L'obiettivo dichiarato è migliorare il sesto posto dell'anno scorso ma è chiaro che a oggi non firmerei per il quinto posto.

La squadra è ambiziosa, ha qualità e se la può giocare alla pari con tutte. A livello di gioco, intensità e qualità siamo sempre stati all'altezza. Se firmerei per il seocndo posto? Io l'unica cosa che firmerei in questo momento è un rinnovo di contratto.

Tutte le situazioni per migliorare l'organico le valuteremo insieme, ma non credo che a gennaio sarà facile migliorare la squadra"