Pioli: "Non vedevo l'ora di tornare al lavoro"

Stefano Pioli torna sulla panchina del Milan. "Mi è mancato tanto il quotidiano. Sono stati 18 giorni lunghi. Ieri sera quando mi hanno comunicato la negatività ho fatto fatica a prender sonno, perchè non vedevo l'ora di veder tornare.

Devo dire grazie al club, perchè hanno migliorato velocemente tutte le tecnologie per poter lavorare a distanza, grazie a tutti i tifosi che mi hanno sostenuto e supportato in questo momento particolare, un grazie immenso alla squadra perchè mi ha reso orgoglioso e grazie a chi mi ha sostituito.

Son stato fortunato perchè ho avuto qualche sintomo, ma ho preso il Covid in modo leggero. Ciò non toglie che dobbiamo mantenere alta la guardia, con distanziamento e mascherine. Potremo abbassarla solo quando ci sarà una cura"

Le parole di Pioli

"Chiaramente stando a casa abbiamo fatto tutto il necessario per stare vicino alla squadra in tutti i momenti quotidiani. La videochiamata la facciamo sempre a fine partita, con staff e giocatori. Mi sembrava opportuno mantenere questo rapporto.

Posso dire che lo smartworking non funziona, perchè ho lavorato molto più da casa che dal campo, però vedere i giocatori dal vivo è un'altra cosa. Per quanto riguarda i complimenti di Capello non possono che farmi piacere, è sempre gratificante.

So benissimo che nel nostro mondo dobbiamo sempre dimostrare e metterci sempre in discussione. Cercheremo di fare le cose al meglio" "Sicuramente la squadra è più consapevole delle proprie qualità e possibilità.

I risultati e le prestazioni hanno dato convinzione alla squadra. Sappiamo di avere ancora ampi margini di miglioramento e dobbiamo continuare a lavorare per poter crescere" "Guardando le partite alla televisione, guardando la partita dall'alto come visuale.

Capisco un po' di più chi sta davanti alla tv e che critica facilmente. Dalla tv qualche errore fai più fatica a sopportarlo. In partita sono più positivo e propositivo, a casa mi son trovato un po' più nervoso.

La squadra ha fatto prestazioni positive, con qualche difficoltà come è normale all'interno della partita" "Abbiamo cominciato un periodo di un mese in cui giocheremo 10 volte. Giocando da squadra possiamo sentire meno la fatica e recuperare bene.

Ho sempre fatto dei cambi da una partita con l'altra. Credo sia essenziale per mantenere alto il livello di performance sia atletica, che tattica che mentale. Ora dobbiamo stringere i denti, perchè la partita di domani sera è molto importante, perchè ci può avvicinare ad uno degli obiettivi che abbiamo in testa, che è quello di superare i gironi di Europa League", ha concluso Pioli.