Bonera: "Sappiamo come rimanere in alto"

Di nuovo Europa League, di nuovo il Lille. Dopo la sconfitta dell'andata, contro i francesi in trasferta i rossoneri cercheranno sicuramente un successo per chiudere il discorso qualificazione quanto prima. In panchina, così come a Napoli, ci sarà Daniele Bonera che, a Milanello, ha presentato questa quarta giornata del Gruppo H in conferenza stampa.

Insieme al lui, Ismaël Bennacer. Queste tutte le loro dichiarazioni, trasmesse in diretta su AC Milan Official App e Milan TV:

Le parole di Bonera

"Vincere fa bene al morale di tutti. Affrontiamo una squadra molto forte che all'andata ci ha messo in difficoltà, non a caso secondi in campionato e primi nel girone di Europa League.

Loro hanno giocatori di qualità in attacco. All'andata abbiamo commesso degli errori tecnici e tattici che cercheremo di non commettere domani. Sarà importante lo spirito. Se firmo per un pareggio? In campo vogliamo sempre imporci, è una filosofia che fa parte della storia di questo Club e dobbiamo portarla avanti"

"Siamo abituati a giocare ogni tre giorni dallo scorso maggio, abbiamo qualche infortunio ma abbiamo una rosa di livello che ci permette di essere sempre competitivi. Siamo consapevoli della nostra mentalità, sappiamo quello che ci ha portato in alto e cosa serve per restarci.

Siamo un grande gruppo" "Ibrahimović era già carico dopo la risonanza per tornare il prima possibile, ma non è una novità perché è un grande uomo e un grande atleta" Ha parlato anchje Bennacer: "A Napoli abbiamo vinto da squadra.

Era una partita difficile, la differenza l'hanno fatta l'unione e lo spirito del nostro gruppo" "Quando perdi fa sempre male. Vogliamo riscattare la sconfitta dell'andata, faremo di tutto per vincere. Sarà un piacere tornare a giocare in Francia e affrontare una grande squadra come il Lille.

Ma soprattutto sarà bello tornare a giocare in Francia indossando la maglia del Milan. A San Siro abbiamo sofferto, ma abbiamo lavorato tanto su cosa non è andato bene e cercheremo di metterlo in campo domani"

"Io penso solo al campo. Sto benissimo al Milan, sto giocando e imparando tanto. Un anno fa ero un giocatore diverso, adesso sono migliorato in diversi aspetti. Anche Ibra mi sta facendo crescere, mi parla e mi aiuta, chiede sempre la perfezione in partita ma anche in allenamento", ha concluso Bennacer facendo eco a Bonera.