Pioli: "Milan non è Ibrahimovic-dipendente"

Capello racconta come un giorno Raiola "frego'" Moratti

Salvini: "Riaprire stadi, non vedo problema"

Galliani: "Boateng, grande gesto per Monza"

Difficile pretendere sempre due gol ma mi aspetto questo tipo di prestazione. È un ragazzo eccezionale, ha le qualità per diventare un punto di riferimento”.

Ora testa alla partita di domenica e poi al play off, diventa un obiettivo importante anche quello”. Pioli ha concluso parlando di Calhanoglu: “Credo che molto del merito sia suo, è un giocatore generoso e di qualità, lavora per la squadra.

"Simon Kjaer ha dentro la personalità, parla tanto in campo. Ci sta richiamare un compagno dentro al campo, i confronti sono sempre positivi. Abbiamo bisogno di questo, siamo una squadra giovane. C'era bisogno che i giocatori più giovani mettessero in campo questo"

Sul 3-1, però, per un attimo abbiamo pensato di aver chiuso la partita. Al gol subito del 3-2 ci siamo forse spaventati. Loro sono un po' più avanti di noi come condizione, ci hanno creato qualche difficoltà"

Sapevamo delle difficoltà che avremmo incontrato e infatti ci sono state. Ci aspettavamo questo tipo di difficoltà, ma siamo stati brave a superarle" "Una delle cose più positive per me è stato il carattere.

"Gli attaccanti esterni sono giocatori di qualità, soprattutto Hauge. Mi ha impressionato anche il difensore centrale di sinistra. E' sicuramente una squadra di buon livello e infatti è in testa nel campionato norvegese.

Non avendolo fatto, faticare alla fine ci stava. Ibra-dipendenti? Questa storia ci sarà sempre. Quando c'è sarà sempre un valore aggiunto, ma non credo che sia così. La squadra è stata squadra"



