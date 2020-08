Massara: "Donnarumma e Ibra? Fiduciosi"

Commisso: "Mi sento preso in giro"

Non sono preoccupato se dovessero esserci più impegni. Non dovremo puntare ad una competizione piuttosto che un’altra”, ha concluso dopo Massara.

Un attaccante per l'anno prossimo? La società sta puntando sulla continuità e credo che qualche miglioria si possa avere. Ma penso che non abbiamo bisogno di tanti interventi, ma ci sono situazioni che vanno affrontate.

Ci sono tutte le condizioni e le intenzioni per andare avanti a livello tecnico. Sul lato economico, io posso fare poco. Lui mi dice che si trova bene, che qui è molto felice e lo dimostra col lavoro che fa tutti i giorni.

Finalmente siamo squadra. Abbiamo la fiducia figlia dei risultati, anche con squadre forti, che ci hanno aiutati" "Ibra è stato determinante per la nostra crescita, la sua condizione sta migliorando, e sta dimostrando di essere ancora determinante.

Siamo tutti felicissimi e anche lui lo è. Calhanoglu? Siamo felici di quello che sta facendo. Sta esprimendo tutto il suo potenziale e anche per lui dobbiamo parlare con il suo agente, ma lo stiamo già facendo”.

Su Ibra invece ci sono tempi più ristretti. Con Ibra ci vediamo tutti i giorni. Stiamo parlando con Raiola, vogliamo discutere serenamente e lontano dai riflettori. Ci sono tante cose da valutare, anche lo spirito di Ibra di proseguire in questa bellissima avventura che è stata estremamente positiva.

"Donnarumma il contratto ce l’ha, ma va trovata un’intesa per costruire un futuro insieme.

Ma siamo fiduciosi e vogliamo trovare una soluzione positiva per entrambi e anche per noi"

A margine della sfida di Marassi contro la Sampdoria, il ds del Milan Frederic Massara ha fatto il punto sulla situazione. "Pù facile il rinnovo di Donnarumma o quello di Ibrahimovic? Sono situazioni diverse, che per motivi differenti presentano delle particolarità.



