Si blocca il trasferimento di Ricardo Rodriguez

Diventa un caso il trasferimento di Ricardo Rodriguez al Fenerbahce. Il terzino svizzero ha scelto la Super Liga ma la Federcalcalcio turca ha stoppato l'affare (prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni di euro) poiché non rientrerebbe nei vincoli del Fair Play Finanziario, a cui il club gialloblù è sottoposto e dunque per adesso tutto è bloccato, ma sembra che ci siano altre squadre interessate al terzino svizzero.

Il presidente del Fener, Ali Koç, ha confermato la situazione e annunciato ricorso. "Non possiamo acquistare giocatori, la federazione ci ha avvertito. Ovviamente faremo ricorso immediato" La trattativa non è ancora saltata anche perché Rodriguez vuole veramente andare in Turchia ma è evidente che, a due settimane dalla fine del mercato, anche le tempistiche hanno un certo peso: non si sa infatti ancora quando il caso sarà esaminato e quale sarà il responso.

Il Milan vorrebbe investire quei soldi (e magari altri in caso di cessione di Suso e Kessie, per esempio) per rinforzare l'organico di Pioli ma anche l'Inter attende l'evoluzione visto che Rodriguez darebbe il via libero definitivo all'uscita di Moses.

Non c'è particolare ansia comunque dalle parti di Milanello anche perché con il PSV Eindhoven, che aveva trattato lo svizzero prima della svolta turca, era già tutto fatto alle stesse cifre.