Il Milan incontra Raiola per Donnarumma e Bonaventura

Sistemato Ibrahimovic, bisogna ora pensare a Donnarumma e Bonaventura. Il Milan è pronto a incontrare Mino Raiola per discutere del futuro di Gigio e Jack, entrambi nella scuderia del noto agente. Come riporta Tuttosport, il buon esito della trattativa per Zlatan può essere il viatico per portare avanti i discorsi che i rossoneri dovranno affrontare con il manager del giovane portiere e dell’esperto centrocampista.

SUPER OFFERTA - I rapporti tra Raiola e i vertici di via Aldo Rossi sono buoni, anche se il procuratore non ha gradito particolarmente il trattamento riservato a un altro suo assistito, Ignazio Abate, il quale è stato scaricato dal Milan la scorsa estate.

Col tempo, però, le cose si sono sistemate e il dialogo - come testimonia l’affare Ibrahimovic - è tornato a essere proficuo. Ma Raiola non farà sconti. I dirigenti rossoneri non vogliono rischiare di perdere Donnarumma a costo zero (Gigio ha il contratto in scadenza nel 2021), ma dovranno presentare un’offerta importante (ovvero un ingaggio da almeno 7 milioni all’anno) per convincere il giovane portiere e il suo rappresentante.

OTTIMISMO PER JACK - L’altro fronte caldo è quello relativo a Bonaventura, il cui contratto scadrà il prossimo giugno. Jack si è ripreso alla grande dopo l’infortunio ed è tornato a essere un punto fermo della squadra milanista.

Stando a quanto riferito sempre da Tuttosport, sulla possibilità di stipulare un nuovo accordo arrivano segnali positivi. Fonte: milannews.it