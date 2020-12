McKennie: "Americano dell'anno, un onore"

Weston McKennie è stato eletto calciatore americano dell’anno

Le parole di McKennie

"È un grande onore. È stato un viaggio, soprattutto attraverso questi tempi difficili durante la pandemia.

Speriamo che nel 2021 possiamo avere molti più ricordi insieme. Mi ci sono voluti tre anni, ma va bene. Direi che sto bene, non lo so onestamente. È una gran cosa essere eletto miglior giocatore del mio paese. Ricordo quando ero in Under 17 che non venivo nemmeno considerato per i Mondiali Under 17 o per le qualificazioni.

Quindi, sai, per arrivare a questo punto, ne ho fatta tantissima di strada davvero" Paulo Dybala ha parlato a Junior Reporter. "Io sono un appasionato dei gladiatori e vedevo spesso come nei momenti di difficoltà questi gladiatori si mettevano la maschera e così l'ho associato un po' alle mie partite a calcio.

Molte volte ci troviamo in momenti di difficoltà, anche se è quello che amiamo attraversiamo anche dei momenti difficili e per questo ho pensato di esultare a ogni gol con questa maschera. Mi piace il messaggio che posso mandare alla gente, non solo a quelli che giocano a calcio"

"Per fortuna ho vissuto tanti momenti belli alla Juventus. La mia prima esperienza è stata una finale vinta facendo un gol. Abbiamo vinto tanti trofei insieme e quindi è difficile trovarne uno. Penso che l'arrivo alla Juve per me sia stata un'emozione unica, indossare questa maglia per la prima volta, fare la prima conferenza stampa da giocatore della Juve.

I traguardi spero saranno tanti, il più importante è la prossima finale che giochiamo a gennaio contro il Napoli. "Il mio idolo da bambino è stato Ronaldinho. Mi piaceva tantissimo come si divertiva dentro il campo, la sua gioia di giocare e quello che trasmetteva al di là delle giocate.

Quello che riusciva a dimostrare in campo con molta semplicità. Sono due i sogni che ho. Uno è poter vincere la Champions, ovviamente con la Juventus, e l'altro è poter vincere un mondiale con l'Argentina"

"La maglia numero 10 è molto importante, c'è tanta responsabilità. C'è tanto lavoro, però sono orgoglioso di poterlo fare. Il giorno che la Juve mi ha chiesto di poter indossare questo numero così importante per la storia di questo club, non è stato facile decidere perché ovviamente sapevo tutto quello che portava dietro questo numero.

Quello che però dico sempre è che al di là del numero, lo stemma che c'è davanti è più importante e più difficile da portare perché ci viene chiesto sempre di più e dobbiamo essere sempre pronti a farlo per questa squadra.

"L'Allianz Stadium è un'emozione unica, molto bella, è una sensazione di soddisfazione incredibile. Noi lavoriamo tantissimo per raggiungere quel risultato, per poter vincere e festeggiare con voi.

Alla fine quello che vogliamo fare noi attaccanti è segnare, quindi siamo lì con la testa a pensare a come festeggeremo, a come esulteremo. A volte è difficile trovare una parola per descrivere l'effettivo momento perché sono tante emozioni messe insieme e sono di pura gioia", ha concluso Dybala, compagno di McKennie.