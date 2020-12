Agnelli: "Dybala? Sarà il capitano del futuro"

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha blindato Paulo Dybala.

Le parole di Agnelli

"Quello con Dybala è un amore ricambiato. Ha avuto un periodo difficile ma sarà il nostro futuro capitano. Da parte nostra ha ricevuto un'offerta che lo pone tra i 20 giocatori più pagati al mondo.

Aspettiamo la sua risposta" "Pirlo? I ragionamenti sono nati tempo addietro, ero affascinato da idee di calcio che catturano: c'è grande modernità, ma anche tanta empatia in tutto lo staff tecnico.

La nostra industria vive un momento di riflessione in seguito alla pandemia: tra dieci anni, quale che sarà il nuovo modello da seguire, immagino la Juventus primeggiare in Italia e in Europa" Paulo Dybala ha parlato dopo la vittoria col Genoa.

"Contratto? Se ne parla tanto, c'è tanta gente che parla, il mio procuratore è stato a Torino tanto tempo. Mi dispiace che si parli di soldi e di cifre, sono cose inventate. Parlare di cifre nella situazione attuale mette le persone contro di me.

Cerco di dire sempre la verità ed è la cosa più logica. Il futuro? Io amo la Juventus. L'ho sempre detto. Non parlo mai, quando dico cose che non sono vere mi arrabbio. Ho un bel rapporto con i tifosi e devono stare tranquilli.

Sono molto leale e la gente lo sa" “Non parlo mai perché non ho molte cose da dire, però ho un bel rapporto con i tifosi e queste cose vengono dette per metterli contro di me. Sono molto leale a questo club e la gente lo sa.

Penso che per noi attaccanti fare gol dà molta fiducia, ci dà tanto. Io ne avevo bisogno, erano tante partite che non ero sereno, era ora di giocare, di stoppare un pallone. Non ero io e penso che ogni partita che passava questo lo sentivo di più.

Sono uno a cui piace tanto toccare la palla, giocare, trovarsi con i compagni e questo mi mancava tantissimo. Spero che questo gol possa darmi la fiducia per le prossime partite" “Con il mister abbiamo un grandissimo rapporto.

Parliamo sempre, e lui è uno che non parla, quindi è molto bello avere un dialogo personale. Lui mi ha dato tanta fiducia quando gli hanno fatto delle domande, ha parlato molto bene di me. Io gli devo dare ancora tanto, non solo nella partita di oggi, devo andare avanti, negli allenamenti, in tutto”.

“Tridente? Sì, sono cose su cui si deve lavorare. Il mister ha un’idea di gioco e dobbiamo dare il massimo di noi nel ruolo. Lui in queste partite mi sta chiedendo di giocare come centravanti, a me piace muovermi più liberamente in attacco e trovare i compagni.

Penso che più giocatori abbiamo avanti più è facile creare gioco, però dobbiamo rispondere a quello che ci chiede il mister”, ha concluso Dybala, prima di Agnelli.