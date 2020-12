Cristiano Ronaldo: "Prossima tappa 800 gol"

Cristiano Ronaldo ha festeggiato su Instagram un altro grande traguardo.

Le parole di Cristiano Ronaldo

"750 gol, 750 momenti felici, 750 sorrisi sulle facce dei tifosi. Grazie a tutti i giocatori e i calciatori che mi hanno aiutato a raggiungere questo numero fantastico, grazie a tutti i miei avversari leali che mi hanno fatto lavorare più sodo ogni giorno.

Ma soprattutto, grazie alla mia straordinaria famiglia, sempre presente nei miei momenti migliori e peggiori. Prossima tappa 800 gol. Fino alla fine! Andiamo!" La Juve supera 3-0 la Dinamo Kiev con una prestazione convincente firmata da Chiesa, al primo gol in bianconero e in Champions, da Ronaldo, che sigla la rete numero 750 in carriera, e da Morata, al sesto centro nelle cinque gare della fase a gironi finora giocate.

Queste le dichiarazioni dei bianconeri nel post gara, a partire da Pirlo. "Sono soddisfatto dell'approccio dei ragazzi, che hanno gestito bene il risultato, poi non si può avere sempre la palla ed è normale che loro cercassero di arrivare al pareggio, quindi capita di doversi difendere per qualche minuto.

Avevamo bisogno di fare una partita da squadra e dare un segnale positivo a noi stessi. Morata? Lo conosciamo bene, era arrivato alla Juve molto giovane e ha avuto un percorso di crescita importante sotto l'aspetto mentale.

È felice di far parte di questo gruppo, lo volevamo a tutti i costi e siamo contenti di averlo con noi. Il gol di Chiesa? Sono contento per Federico, aveva bisogno di sbloccarsi ed è stato bravo. Quella con il Barcellona è una di quelle partite che si preparano da sole.

Non sarà facile, ma andremo lì per giocare il nostro calcio. Non dimentichiamoci però che prima abbiamo il Derby e ora dobbiamo concentrarci su quello" "Volevamo vincere per dare solidità ulteriore alla classifica e acquisire nuovi stimoli.

Nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo ci siamo un po' abbassati, ma a parte un'azione in cui hanno sfiorato il pareggio, abbiamo fatto una buona gara. Per arrivare primi nel girone dovremo segnare tre gol a Barcellona e non sarà semplice, ma andremo lì per fare una grande gara e continuare nel nostro percorso di crescita.

L'obiettivo minimo di questa prima parte di stagione era passare la fase a gironi e l'abbiamo fatto, ora cercheremo di migliorare, sapendo di essere sulla buona strada, e cercando di trovare dentro di noi la fame e l'applicazione necessarie per fare risultati importanti.

Il percorso fatto finora in campionato non rispecchia la nostra forza, ma io vedo molta voglia da parte di tutti di crescere. I 750 gol di Cristiano Ronaldo? Festeggiamo i suoi record quasi a ogni partita e a noi non può che fare piacere essere parte del suo strabiliante percorso calcistico", così invece Bonucci.