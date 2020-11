Pirlo: "Dovevamo essere più cattivi prima"

Quattro gol e tre punti importanti. Pirlo non nasconde la soddisfazione per il risultato ottenuto contro lo Spezia.

Le parole di Pirlo

"Abbiamo fatto una buona partita, dovevamo essere più cattivi nel primo tempo e chiuderla, ma nonostante le occasioni create non ci siamo riusciti.

Però nel secondo tempo siamo entrati bene in campo, con la voglia di vincere e Cristiano ci ha dato una mano. Visto l'atteggiamento dello Spezia, che giocava con tre centrocampisti, abbiamo abbassato un po' Arthur perché sapevamo che avrebbe avuto un po' più di libertà dietro il loro attacco.

Dybala? Ha fatto una buona partita, gli manca un po' la condizione, ma sta crescendo e lo aspettiamo" Pirlo aveva parlato anche alla vigilia. "Quella di domani è una partita da vincere. Sarà difficile così come a Crotone, lo Spezia è una neopromossa che sta facendo bene.

Conosce bene il tecnico (Vincenzo Italiano), abbiamo fatto il corso da allenatore insieme. Dovremo fare una bella gara e portare a casa punti importanti per il proseguo del nostro percorso" "É arrivata la negatività anche del secondo tampone, quindi Ronaldo partirà con la squadra.

Sta bene e stamattina si è allenato individualmente. Non credo che comincerà dall’inizio, vedremo come starà" "Per de Ligt bisogna aspettare ancora una settimana, così ha detto l’ortopedico.

Bonucci ieri ha fatto lavoro a parte, oggi invece con la squadra. Ci sarà contro lo Spezia, mentre Chiellini non è convocato per proseguire il suo lavoro di recupero. Sta meglio, ma non è disponibile"

"In questo momento manca ancora la reattività nel recupero della palla. Nella fase difensiva siamo una delle squadre che ha subito meno gol. Vogliamo proporre un gioco offensivo, è normale che in partita possa esserci qualche occasione in più per gli altri.

A centrocampo ci vuole amalgama tra giocatori che fino ad ora hanno giocato poco insieme, ci vuole tempo per capirsi nei movimenti in campo, stiamo lavorando sulla fase di riaggressione, deve essere più immediata. La pressione? Non sono sorpreso, sono sempre stato sotto i riflettori e sono abituato ad avere delle responsabilità.

L’attacco? Dybala non è ancora al cento per cento, ha bisogno di allenarsi e trovare il ritmo. Ramsey non è al meglio ma lo portiamo a Cesena. Qualcuno in avanti dovrebbe riposare ma adesso deve giocare per forza", aveva concluso Pirlo.