Agnelli: "Suarez, la Juventus è estranea"

Andrea Agnelli ha parlato del caso Suarez a margine dell'assemblea degli azionisti. "Le frasi riportate non corrispondono alle telefonate, sono frutto di un racconto distorto effettuato improvvidamente da personaggi tenuti all'osservanza del segreto istruttorio.

L'indagine è in corso ed è coperta dal segreto come più volte ribadito dal procuratore Cantone. La Juve è estranea alla vicenda dell'esame di Suarez, che il giocatore ha deciso di affrontare nonostante la Juve avesse già comunicato la volontà di non tesserarlo"

Le parole di Agnelli

Capitolo Calciopoli: "Ogni tentativo di ottenere la riassegnazione degli scudetti sarà effettuato dalla Società. Nel corso degli anni abbiamo esperito tutte le azioni a tutela della Società per ottenere quanto dovuto.

Siamo in attesa della fissazione dei ricorsi al Tar che da ultimo abbiamo proposto avverso la decisione degli organi della giustizia sportiva e del Coni" "Il presunto incontro con la famiglia Dominello non è mai avvenuto.

È il contenuto (falso) della minaccia estorsiva che è stata immediatamente denunciata - dice il numero uno bianconero - e tutti gli episodi sono stati denunciati dalla Juventus attraverso i funzionari operativi.

La Società si è costituita parte civile nel processo sorto a seguito di tali denunce" Il presidente della Juventus Andrea Agnelli aveva parlato ai microfoni di Sky Sport riguardo a Juventus-Napoli. "Io non è che mi debba fare una idea, sono qua oggi perché credo che sia giusto e doveroso avere la nostra opinione, parliamo di argomenti tecnici – ho qui con me Luca Stefanini, il nostro responsabile sanitario – credo che sia indispensabile fare un minimo di chiarezza.

Abbiamo dei protocolli che sono molto chiari nelle situazioni come quelle che stiamo vivendo, era prevedibile che sarebbe successo, e quindi “cosa succede in caso in cui si abbia all’interno del gruppo squadra un caso di positività al Covid?”.

In questo caso si applica il protocollo della FIGC per quanto riguarda le partite in Italia, che rimanda a una circolare del Ministero della Sanità che è stata approvata dal CTS. Si sa esattamente cosa si deve fare, si deve andare in isolamento fiduciario se uno ha avuto dei contatti con un caso di positività del Covid.

Si va in isolamento fiduciario presso una struttura che viene concordata con l’ASL, nel nostro caso il centro tecnico, in altri casi sono strutture terze, si indica questa struttura in cui tutto il gruppo squadra si isola e così facendo questo ci permette di continuare a giocare e allenarci.

C’è molta chiarezza, è stato un lavoro molto importante, svolto dalla Federazione con il Ministero della Salute, sentito il CTS, si sa cosa succede, da questo punto di vista è esattamente quello che noi abbiamo fatto.

Ieri saputo della positività di due individui del gruppo squadra abbiamo immediatamente richiamato tutto il gruppo squadra e isolati per metterci in bolla e per permetterci di venire qui questa sera a giocare la partita.

"Non è una questione di Governo o sistema calcio. Il protocollo è stato studiato dalla Federazione con il Governo, infatti rimanda a una circolare del Ministero della Sanità. E’ un documento vivo, andando avanti scopriamo una serie di sfaccettature che non sono state ipotizzate a tavolino, l’importante è avere quello spirito di volere giocare e di lealtà sportiva che sta alla base di tutto.

Le casistiche verranno individuate, risolte, e questo documento perfezionato. Abbiamo un protocollo che ci permette di poter continuare a svolgere il nostro mestiere" "Protocollo da rifare" Questo non spetta a me dirlo, se continuerà a essere questo e sarà perfezionato, ci atterremo a questo, se cambierà, ci atterremo a un altro.

Non c’è nessun settore della Vita che è immune. Pensare di avere un intero comparto industriale immune al virus è impensabile. Il protocollo viene scritto proprio per questo per gestire i casi di positività.

Nel caso specifico a me sembra ben fatto, mi rimetto alle autorità competenti, su una piena valutazione. La salute pubblica viene prima di tutto ma se vogliamo portare avanti e a termine le manifestazioni sportive in senso generale bisognerà sapere gestire i casi di positività, che non possono che essere eclatanti per la nostra dimensione mediatica e che non possono essere certamente individuati vista la frequenza del controllo a cui siamo sottoposti, che è stata fino a pochi giorni fa una volta ogni quattro giorni e adesso a due giorni dal giorno gara.

Come spesso accade sono tutti casi che sono asintomatici nel nostro settore che nel resto della società avrebbero continuato a svolgere attività sociale e professionale come se nulla fosse", aveva concluso Agnelli nel giorno previsto per Juventus-Napoli.