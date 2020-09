Ramsey: "Ora c'è molto divertimento"

Aaron Ramsey si sfoga parlando indirettamente anche di Sarri. "Abbiamo un nuovo allenatore, un nuovo staff, nuove idee e noi giocatori siamo molto presi da questo. Credo che la differenza è che ci sia molto divertimento.

Gli allenamenti sono duri ma danno grande soddisfazione"

Le parole di Ramsey

"La Juventus è sempre stata ricca di grandi giocatori e questa squadra ne ha tanti. Tutti hanno un ruolo e la possibilità di giocare.

Sono sicuro che ognuno aiuterà la squadra a raggiungere gli obiettivi. Sono molto felice della possibilità di giocare insieme a chi ha così tanta qualità in attacco e credo sia possibile giocare tutti insieme in qualche partita"

"L'Inter è una grande squadra, ha comprato molti giocatori, è una delle sfidanti per lo scudetto, ma anche il Napoli è molto forte. Il Milan ha finito la scorsa stagione molto bene e ha iniziato questa altrettanto bene.

Io credo che la Serie A quest'anno sia molto difficile con molta concorrenza per noi" Prima intervista a JTV per Alvaro Morata nella sua nuova avventura bianconera. "È una sensazione bellissima per me tornare qua, sono sempre stato legato a questo club e sono felicissimo.

Non vedo l'ora di allenarmi insieme ai miei compagni" "Sono sempre pronto per la Juventus perché più che un grandissimo club e una grande squadra è una famiglia. Penso che quando ti trovi in un posto che senti come casa, la voglia di tornarci sia sempre viva.

Oggi mi sento un giocatore migliore, sono cresciuto sotto tanti aspetti della vita" "Giocare in quella squadra, che non aveva solo Andrea ma tanti altri campioni, è stata una delle esperienze più belle della mia carriera.

Se si rivelerà bravo anche solo il 50% di quello che era con la palla al piede, credo che ci sarà da tanto imparare e la squadra giocherà alla grande" "Non so quanti gol farò, ma l'impegno non mancherà mai.

Ho voglia di correre dappertutto e dare una mano a questa squadra perché è importante continuare a vincere", ha concluso Morata facendo eco a Ramsey.