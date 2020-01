De Ligt: "Chiellini mi ha aiutato tanto"

Dopo aver vissuto un inizio difficile, sembra essere tornato il vero De Ligt. Il giovane difensore olandese ha parlato dei suoi primi mesi difficili alla Juventus: "Se fossi stato nei panni di un tifoso, anch’io mi sarei arrabbiato di fronte ai miei errori.

Credo sia assolutamente normale. Ma da giocatore sono problemi che non mi devono interessare. Io devo solamente pensare a lavorare, a migliorarmi, a capire se sto facendo o meno dei progressi. Di sicuro sono felice per il modo in cui i miei primi sei mesi sono trascorsi e sono convinto del fatto che partita dopo partita andrà sempre meglio"

L'olandese ha ammesso che sta imparando tanto dai suoi compagni di reparto, Bonucci e Chiellini: "Con Chiellini ho parlato, a volte sono un po' impulsivo e lui mi ha fatto subito capire che spesso è meglio giocare con la testa.

Anche da Bonucci sto imparando tanto, è un onore per me. Ma tutti i compagni di squadra mi possono insegnare molto: è un gruppo davvero stupendo. E so che tutti sono disposti ad aiutarmi" Su Cristiano Ronaldo: "Lo conosciamo bene, è un giocatore incredibile.

Ricordo che fino a un paio di mesi fa era stato fortemente criticato, ma lui è stato capace di zittire tutti. Riprendersi da un momento non positivo e dimostrare ora di essere assolutamente sul pezzo è qualcosa di portentoso. Sono molto felice per Cristiano"