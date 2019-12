Guardiola: "Sognavo di giocare con Zidane alla Juve"

Guardiola affronterà i blancos di Zidane agli ottavi di Champions League, l’incrocio perfetto per raccontare un sogno mai realizzato dal tecnico catalano. “Da calciatore volevo giocare con Zizou ma non è mai successo - ha dichiarato Pep in conferenza stampa -.

Quando ho lasciato il Barcellona il mio sogno era quello di andare alla Juve, purtroppo però non sono riuscito a giocare con lui”. Perché l’estate del 2001 ha rappresentato un crocevia per entrambi: Guardiola firmò per il Brescia (con una parentesi alla Roma), Zidane iniziò la sua epopea al Real conquistando con una straordinaria rete decisiva la Champions del 2002 battendo 2-1 il Bayer Leverkusen.

Il tecnico ha anche parlato di Mikel Arteta che sembra vicino all'Arsenal: “È una fortuna averlo, è un ragazzo incredibile, un buon manager con una grande cultura del lavoro. Sta discutendo con i Gunners, non so cosa succederà"

Per i media britannici è tutto fatto, mancherebbe soltanto l’annuncio ufficiale. Il City, ormai lontano l'obiettivo della Premier League, può concentrarsi sulla Champions League, anche perchè è un obiettivo che può raggiungere e che negli ultimi anni ha mancato diverse volte venendo eliminato dalle connazionali, prima Liverpool poi Tottenham.