Inzaghi: "Un risultato bugiardo con il Milan"

Simone Inzaghi è deluso dalla sconfitta col Milan. "Un risultato bugiardo per quello che si è visto in campo, siamo venuti qui con tanti problemi di formazione e di uomini. Abbiamo tenuto il campo nel migliore dei modi e meritavamo di più.

Peccato perché abbiamo concesso 2 gol da palle inattive e un gol su rigore. Abbiamo dominato a San Siro e deve essere stimolante, anche se il risultato non rispecchia l'andamento della partita"

Le parole di Inzaghi

"Dopo il 2-2 avevamo la partita in mano e dovevamo prestare più attenzione, sapevamo che avevamo di fronte una grande squadra.

Mi dispiace per i ragazzi che hanno fatto un'ottima gara, ma bisogna fare più attenzione e dobbiamo lavorare meglio di squadra. Non credo sia un problema solo dei difensori, perché contro il Napoli non avevamo rischiato niente.

Ci manca qualche punto ma sono convinto che li faremo e recupereremo i giocatori importanti. Sono dispiaciuto del risultato, ma dobbiamo ripartite dalla prestazione" Stefano Pioli si è lasciato andare dopo la vittoria sulla Lazio: "Quando vinci così una partita così importante è giusto festeggiare insieme.

Sapevamo di dover fare un grande sforzo e ci siamo riusciti, sono orgoglioso della mia squadra che sta facendo qualcosa di importante" "Un campione come Ibrahimovic manca sempre, è vero e ne siamo consapevoli; però stiamo sfruttando bene le nostre caratteristiche.

La Lazio ha preso il controllo del gioco, ma è colpa mia che ho abbassato troppo la squadra, poi va anche dato merito all'avversario" "Il merito è del club che ci mette nelle condizioni di lavorare al meglio possibile e di un'area tecnica che mi ha messo a disposizione un gruppo di ragazzi forte.

Non siamo perfetti e sappiamo di poter crescere ancora molto, ci sta che ogni tanto si possa subire qualcosa, ma sappiamo compattarci. Abbiamo ampi margini di miglioramento, ma è ovvio che spero di avere tutta la rosa a disposizione il prima possibile perché le rotazioni stanno venendo a mancare.

Siamo contenti di dare soddisfazione ai nostri tifosi, sentiamo molto il loro calore" "Mercato? Ci pensa l'area tecnica che ha già dimostrato di essere competente. Se ci sarà l'occasione miglioreremo l'organico, ma sono contento del mio gruppo.

La passione e il fuoco che abbiamo dentro sta facendo la differenza e si vede anche tra i giocatori che ho schierato meno come Krunic che ha fatto una grande partita contro una squadra molto aggressiva e un avversario come Milinkovic Savic.

Lui e Tonali hanno fatto una bella partita di sostanza, attenzione e intensità" "Stiamo vincendo tante partite perché i giocatori che ho sono forti e non li cambierei con nessun altro. Ok lo spirito, ma serve la qualità e ce l'abbiamo.

Hakan è fantastico, sa fare tantissime cose e si sacrifica molto. Sta dimostrando di essere un giocatore di grande livello. Ha la volontà di rimanere, ma c'è una trattativa in corso e ognuno farà la sua parte.

Io, il club e il ragazzo vogliamo la stessa cosa e spero che troveremo l'accordo. Puntiamo su di lui", ha concluso Pioli dopo Inzaghi.