Gasperini: "Abbiamo buttato via due punti"

Gian Piero Gasperini è deluso per il pareggio subito in rimonta sul campo del Bologna. "E' un risultato brutto, avevamo il dominio assoluto della gara e nulla lasciava prevedere questo epilogo. Abbiamo avuto tante possibilità per chiuderla, è difficile da spiegare cosa è successo e abbiamo buttato via due punti.

Nel primo tempo con un po' di presunzione in meno potevamo fare tanti gol, abbiamo avuto occasioni enormi" "E' stato un 2020 straordinario con la gravissima situazione della pandemia che ci toglie la gioia di tutto quello che abbiamo fatto.

Il demerito è nostro. Raggiungere il quarto posto stasera doveva stimolarci di più. In questo momento non c'è questo furore evidentemente, lo dobbiamo cercare. Il 2021 inizierà talmente presto e avremo subito la possibilità a gennaio di tornare in campo.

Perciò spero di continuare come abbiamo finito" Gian Piero Gasperini si era coccolato Ilicic dopo il 4-1 alla Roma: "Se lo recuperiamo al meglio ci fa fare un grande salto di qualità, era un po' discontinuo soprattutto in allenamento ma col passare del tempo sta diventando solido.

Evidente che abbiamo bisogno anche di lui" "Gomez? Non rispondo più a domande così, parlerà la società. Abbiamo vinto 4-1 contro la Roma, pareggiato con la Juve, battuto Fiorentina ed Ajax...

c'è stato un comunicato e finisce lì. Un addio? Ma non è mica un addio..." . "Oltre che di Ilicic, sono contento anche di Malinovskyi e Miranchuk, che iniziano ad essere pronti. Chiaro che recuperando tutti abbiamo più chance di fare bene.

Oggi anche nel primo tempo abbiamo tenuto la partita, la Roma nel primo tempo era molto raccolta, difficile da superare dopo il vantaggio" "Muriel? In allenamento fa delle cose pazzesche, con lui sono in debito: è vero che è straordinario dalla panchina, ma avrei voluto e dovuto impiegarlo qualche volta in più perché anche dall'inizio ha spesso fatto gol.

Lui si deve sentire un giocatore importantissimo in questa squadra, con cinque sostituzioni c'è spazio per tutti. È un titolare" Anche Paulo Fonseca aveva commentato la sconfitta subita a Bergamo contro l'Atalanta per 4-1: "Abbiamo fatto un primo tempo da guerrieri, ottimo.

E poi abbiamo fatto un secondo tempo da ragazzini, da bambini" "La squadra ha iniziato ad essere lontana, aggressiva. L’atteggiamento nella ripresa è stato cambiato. Si gioca 90 minuti, non 45. I giocatori devono capire che non ci può essere una differenza tale tra un tempo e un altro"

"Vorremmo vincere sempre, oggi eravamo venuti qui per conquistare il successo, ma se giochiamo come nel secondo tempo di oggi, diventa complicato portare via i tre punti. Nella ripresa ho visto una squadra poco aggressiva, è stato troppo facile per loro vincere. Senza aggressività non si può vincere questo tipo di partite", aveva detto Fonseca dopo Gasperini.