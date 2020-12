Gattuso: "L'occhio? E' dura ma non muoio"

Gennaro Gattuso ha parlato dopo l'1-1 col Torino. "Siamo stanchi, scarichi e ci mancano tanti giocatori. Ci teniamo stretti questo punto. Si poteva vincere, è vero, ma dobbiamo anche considerare le condizioni in cui siamo arrivati, dopo aver giocato ogni tre giorni per quattro mesi di fila.

Poi c'è anche quello che è successo a me... Non sono più lo stesso da un po' e i ragazzi lo hanno sofferto. Comunque sono vivo, faccio stare tutti tranquilli che non muoio. Sono dieci anni che mi tormenta questa malattia autoimmune, ora si è ripresentata forte, ma anche se in questo momento non sono bello passerà.

Voglio approfittarne per fare un appello a tutti i ragazzini che hanno paura di avere qualcosa di strano e che non si vedono belli allo specchio: la vita è bella e bisogna affrontarla senza paura, non bisogna nascondersi"

Le parole di Gattuso

"Il mio occhio? Sto un po' meglio ora, ma ci sono stati dei giorni davvero difficili. Solo un pazzo come me può stare in piedi vedendo doppio 24 ore al giorno. I ragazzi mi sono stati vicini, ma io non mi sentivo più me stesso.

Comunque devo guardare avanti perché se un giorno non ci sarò più vorrò andarmene facendo quello che amo di più su un campo da calcio" "Osimhen? Può fare la differenza, ma non è solo lui.

Come ho già detto è una questione di brillantezza. Quest'anno abbiamo avuto pochissimi infortuni muscolari, solo traumi, e su questo siamo stati un po' sfortunati. Ci è dispiaciuto anche per Lozano che contro la Lazio è stato uno dei pochi a salvarsi e anche stasera ci ha dato una mano entrando nel finale", ha concluso Gattuso.

Il vice di Gattuso, Gigi Riccio, aveva parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta con la Lazio. "Dal nostro punto di vista è stato fatto tutto poco bene. Non siamo stati solidi, ma lenti e imprevedibile. Tutto quello che abbiamo creato, nel primo tempo, è stato figlio della confusione.

È stata una serata infelice, ma non ne facciamo un dramma anche se è la seconda sconfitta consecutiva. Speriamo di ripartire subito" "Alleniamo una squadra seria e professionale, se per una sera non ha risposto alle esigenze dell'allenatore lo accettiamo.

Ma chiediamo di più. Ci siamo innervositi anche subito. Siamo preoccupati per tutti i nostri infortunati. Ci dispiace, Lozano era in un bellissimo periodo di forma. Gattuso? Sta accelerando le cure per un problema che già aveva in passato. Ci auguriamo che prima possibile torni tutto come prima"