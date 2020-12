Juventus-Napoli si rigioca, accolto il ricorso

Ora è ufficiale: Juventus-Napoli si rigiocherà.

Juventus-Napoli, la sentenza

"Il Collegio di Garanzia, all’esito dell’udienza a Sezioni Unite tenutasi oggi, ha accolto il ricorso presentato dalla società Napoli contro la Figc.

Per l’effetto, ha annullato senza rinvio la decisione Corte Sportiva d’Appello presso la FIGC., adottata con C.U. n. 14 del 10 novembre 2020, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A (anche essa oggetto della presente impugnazione), con cui è stata irrogata, a carico della società ricorrente, la sanzione della perdita della gara Juventus-Napoli (che si sarebbe dovuta disputare in data 4 ottobre 2020) e della penalizzazione di un punto in classifica"

Lorenzo Insigne intanto è tornato a parlare dell'espulsione con l'Inter. "Ci sono rimasto malissimo per aver lasciato la squadra in 10, un capitano non deve farlo. Dispiace anche perché il mister aveva gli uomini contati davanti e c'erano già altri infortunati, ma ora guardiamo avanti e pensiamo a mercoledì che è importante.

Dobbiamo fare i 3 punti dopo queste sconfitte" "Ho giocato in tanti Napoli forti, siamo un gruppo molto unito, ci sta qualche gara sottotono. Penso che attualmente abbiamo una delle rose più forti degli ultimi anni.

Le assenze? Si fanno sentire, ma non devono essere un alibi, come ha sempre detto il mister e ribadisco anche io abbiamo una rosa competitiva. Il risultato contro la Lazio non è perché mancavo io o un altro, se la squadra fosse stata bene fisicamente o mentalmente si poteva vincere anche con le assenze.

Ora comunque abbiamo una gara importante, il Torino è in difficoltà e verrà qui agguerrito, ma ci dovremo far trovare pronti, siamo il Napoli" "C'era sicuramente un po' di stanchezza, con l'Inter si è speso tanto e quando affronti queste squadre forti ogni 3 giorni le energie fisiche e mentali possono venire a mancare.

Credo sia stato più quello che l'aspetto tecnico e tattico. Io ero qui e l'abbiamo preparata come le altre, con attenzione. Dispiace, ma guardandola da casa non credo che la Lazio abbia fatto molto più di noi, hanno concretizzato 2 occasioni.

Il ritiro? Non è punitivo, serve per stare concentrati, affrontare la partita di mercoledì al meglio. Io ero a casa per la squalifica e sono stato più male di loro, ho sofferto di più. Parlando con i compagni è stata una cosa decisa tutti insieme, poi ci sarà tempo per stare con la famiglia", ha detto prima della sentenza su Juventus-Napoli.