Fonseca: "Braga? Club che conosco bene"

L’avversaria della Roma nei sedicesimi di finale di Europa League è una vecchia conoscenza di Paulo Fonseca. Il tecnico giallorosso ha infatti guidato la formazione biancorossa nel 2015-16 conquistando un Coppa di Portogallo.

Le parole di Fonseca

“È una buona squadra che ha fatto un grande percorso nel girone”, ha commentato Fonseca dopo il sorteggio. “È un club che conosco bene, così come conosco bene anche l’allenatore quindi credetemi se vi dico che sarà una gara difficile perché so di cosa parlo”.

Il Braga ha concluso al secondo posto nel Gruppo G di Europa League, realizzando gli stessi punti del Leicester (13), finendo dietro per gli scontri diretti. “Sono una squadra giovane ma giocano bene . È un club ambizioso e in crescita e noi non dobbiamo commettere l’errore di pensare che sarà una qualificazione semplice.

Non nascondo che per me sarà una gara speciale visto che ho allenato lì e ho tanti amici lì”, ha concluso Fonseca. La Roma di Fonseca ha concluso con una sconfitta indolore a Sofia il suo percorso nella fase a gironi di questa edizione di Uefa Europa League.

Si è arrabbiato per le disattenzioni difensive? "È vero che abbiamo perso e che molte cose non mi sono piaciute, ma prima della partita abbiamo avuto tanti inconvenienti. Questa era una gara europea e abbiamo incontrato un avversario molto efficace.

Abbiamo fatto due errori e abbiamo preso due gol. Poi abbiamo creato delle occasioni, ma loro hanno difeso molto compatti ed è stato difficile. Abbiamo fatto degli errori che non dovevamo fare" È soddisfatto delle risposte date dai più giovani, in particolare da Milanese? "Non era facile per loro entrare in campo in una partita di questa responsabilità.

Ma hanno fatto bene. Sono contento per questi ragazzi”. Quali sono le prospettive per la Roma in Europa League nel 2021? "Vogliamo andare il più avanti possibile. Adesso è più difficile. Vedremo chi affronteremo ai sedicesimi, ma sono tutte squadre forti"

Come sta la squadra? "Pellegrini e Veretout si sono allenati bene. Recuperare Mancini per il Bologna è più difficile, ma credo che gli altri possano farcela" Pau Lopez non ha giocato per qualche motivo? "Abbiamo preparato la partita per giocare con Pau Lopez.

Ma in allenamento a Trigoria Antonio (Mirante, ndr) ha avuto un problema e non sappiamo se potremo recuperarlo. Così ho deciso di non rischiare Pau. Questo è il motivo", ha concluso Fonseca. Paulo Fonseca aveva parlato nella conferenza stampa tenuta ala vigilia di CSKA Sofia-Roma, ultima partita del Gruppo A di Europa League.

Pellegrini sarà recuperato per Bologna? È normale per lei che da romano e romanista sia soggetto a così tante critiche? “Penso che Pellegrini potrà essere recuperato per Bologna. Sulle critiche, la cosa più importante è quello che sappiamo sia io sia lui e cioè che ha giocato una bellissima partita contro il Sassuolo.

Deve rimanere concentrato e lavorare come fa normalmente, tutto il resto non è importante. Voglio dire di più: tutte le critiche sono consentite, ma è difficile capire quelle per un giocatore come lui, romanista, che ama il Club.

Che dà tutto per la squadra, che è un esempio, che è uno dei capitani. È difficile comprendere perché non ci sia la sensibilità di capire quanto lavori per la squadra e quanto ami la Roma”.

Ritiene strano che la Roma non giochi mai di lunedì dopo le partite di Europa League? È il Club che non lo chiede o la lega che non lo concede? “Non voglio mai cercare scuse, ma credo che sia una questione di sensibilità.

È difficile capire perché non ci sia una protezione per i club che giocano in Europa League. È difficile capire perché con il Sassuolo abbiamo giocato alle 15:00 e non la sera. Così come è difficile capire perché di lunedì si sia giocata la partita della Fiorentina con il Genoa mentre quelle delle squadre che giocano di giovedì no.

Così come nel prossimo weekend: giocheremo domani, torneremo tardi dopo un viaggio e non giocheremo di lunedì. È una questione di sensibilità, con questa densità competitiva è difficile recuperare”.

Rispetto alla partita di andata, il CSKA si presenta con un nuovo allenatore: Bruno Akrapovic. Avete studiato la nuova impostazione? “Sì, abbiamo guardato le partite con il nuovo allenatore, c’è un sistema di gioco diverso, simile al nostro.

La squadra sta meglio, ha una nuova identità e difende meglio. L’allenatore sta facendo un buon lavoro, avrà bisogno di tempo ma si vede già la sua mano”, aveva concluso Fonseca.