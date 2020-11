Inzaghi: "Potevamo fare qualche gol in più"

Simone Inzaghi si gode la vittoria contro lo Zenit San Pietroburgo: "Abbiamo fatto una grande partita, sapevamo l'importanza di questo impegni e i ragazzi sono stati molto bravi, complimenti a loro. Immobile? Che dire, sappiamo cosa rappresenta Ciro per noi.

È rimasto quasi due settimane a casa e dopo un giorno e mezzo di allenamento è tornato al gol a Crotone e oggi ha fatto questa grande prova"

Le parole di Inzaghi

"Abbiamo fatto molto bene, potevamo fare anche qualche gol in più.

Siamo stati bravi a farla sembrare una partita semplice, ma non è stato così. Loro sono una squadra tecnica con giocatori di valore, abbiamo sofferto in casa loro ma oggi abbiamo fatto una grande partita. Stiamo recuperando i giocatori e siamo tornati bene dopo la sosta: ci ha fatto bene.

Abbiamo passato momenti difficili e questa vittoria vuol dire tanto" Simone Inzaghi aveva caricato la Lazio per la sfida con lo Zenit: "Sappiamo quanto sia importante domani: passare il girone è un nostro obiettivo.

Lo Zenit è forte, ha qualità e ha recuperato giocatori forti. Dovremo fare una gara di carattere, facendo le scelte giuste e recuperando energie dopo Crotone" "Per noi Luis Alberto è un giocatore importantissimo.

Sabato ha risposto sul campo, con una grande prova di sacrificio, oltre che tecnica. Ora ci aspettiamo delle conferme anche fuori dal campo. Non ho dubbi: ho parlato con il ragazzo e mi è sembrato molto sereno e motivato"



"Siamo abituati, nessuno ci considera favoriti.

In questi anni siamo cresciuti e abbiamo vinto trofei importanti. Ora abbiamo avuto delle difficoltà, con un calendario tosto e tante defezioni: adesso vorrei recuperare tutti i giocatori, perché se siamo al completo possiamo dire la nostra.

Domani avremo ancora qualche problematica a metà campo. Poi se non parlano di noi a me non dispiace"



"Strakosha è il nostro portiere, ma è stato fermo per tanto tempo. In Champions ci sarà quindi Reina in porta, poi per domenica si vedrà"



"Peruzzi? Si sa che in tutte le famiglie ci possono essere delle incomprensioni.

Sono convinto che si possano risolvere al più presto, come già successo in passato"



"Che cosa spero per Borussia-Bruges? Me la sono chiesto pure io da solo. Difficile dare una risposta perché io devo cercare di battere lo Zenit, poi quello che succede a Dortmund deve interessare relativamente.

Noi non dobbiamo sbagliare l'approccio, lo Zenit nel gruppo era la testa di serie numero uno", aveva concluso Simone Inzaghi.