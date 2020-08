Iachini: "Chiesa? Chiedete a Commisso"

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini dopo la vittoria sul Bologna ha parlato del futuro di Chiesa, autore di una tripletta e oggetto del desiderio di Inter e Juventus.

Le parole di Iachini

"Insieme a Federico l’anno prossimo a Firenze? Sono domande da fare al presidente.

Commisso è contento del lavoro svolto. Ho un ottimo rapporto con tutti, sono contento anche per i nostri tifosi, volevamo onorare al meglio questo derby, poi quello che accadrà nei prossimi giorni ne parleremo in maniera tranquilla con la società"

Antonio Conte intanto ha provato a chiudere il sogno Messi. "E' più facile spostare il Duomo che portarlo all'Inter. Capisco che attaccare me porti pubblicità però mi dispiace perché sento dire a volte delle cose sul lavoro che offendono la professionalità di una persona che ci mette tantissimo con passione.

Mi ha dato fastidio" "A me sembra di essere molto onesto e corretto quando parlo, penso che a volte l'onestà e la correttezza diano fastidio. Capisco che attaccare me porti pubblicità, perché non sono l'ultimo della banda; però mi dispiace perché sento dire a volte delle cose sul lavoro che offendono la professionalità di una persona che ci mette tantissimo con passione.

Cerco sempre di essere un acceleratore nelle situazioni che mi chiamano. A volte ci riesco a volte meno, ma quando si raccontano cose ad arte per attaccare la mia persona dà fastidio e non mi è piaciuto. Io non posso raccontare la storia dell'Inter, sono i giornalisti che riportano i numeri e vedono le partite che dovrebbero farlo.

Io capisco di creare tantissime aspettative, tante cose possono essere condizionate da questo. Qualcuno può pensare che arrivo e come tocco vinciamo: è successo in passato, però..." . "Oggi abbiamo vinto contro una squadra forte, l'unica che ha saputo dare fastidio alla Juventus negli anni, con una rosa di giocatori forti implementata da gente di qualità nell'ultimo anno.

Meriti a noi, non era facile questa partita dopo la vittoria dell'Atalanta. Eri forzato a vincere, ma queste situazioni sono importanti perché stare davanti per il secondo posto e abituarci alla pressione di chi sta dietro è qualcosa di importante.

Oggi abbiamo dato una risposta bella, da squadra che ha affrontato la situazione nel migliore dei modi. Sono felice per i ragazzi. Andiamo ad affrontare una realtà di una squadra che ha implementato giocatori importanti.

Con l'Atalanta è un bel test per capire dove siamo, è bello finire così con questa partita"