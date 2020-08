Ranieri: "Non devo rinnovare per forza"

Claudio Ranieri ha parlato dopo la sconfitta col Milan, a salvezza ormai ottenuta. "Dobbiamo sapere quello che c'è, io ho un altro anno di contratto e non devo per forza prolungare. Se fossi furbo pretenderei un altro anno...

ma non è così"

Le parole di Ranieri

"Il presidente Ferrero è il primo a soffrire per questa stagione e non vuole più soffrire. Il prossimo anno mi aspetto una Sampdoria giovane, con calciatori interessanti.

Abbiamo parlato con Pecini e Osti e vediamo quello che si riesce a tirare fuori. So di non poter pretendere grandi campioni, ma questa rosa si può puntellare. Dobbiamo cercare elementi come Askildsen e qualcuno già formato che mi dia una mano"

Anche Stefano Pioli sorride dopo il poker rifilato alla Samp a Marassi. "La cosa importante era giocare bene e vincere, noi potevamo pensare solo a noi. Abbiamo vinto una partita che potevamo chiudere anche prima, ma abbiamo fatto bene.

Finalmente siamo squadra. Abbiamo la fiducia figlia dei risultati, anche con squadre forti, che ci hanno aiutati" "Ibra è stato determinante per la nostra crescita, la sua condizione sta migliorando, e sta dimostrando di essere ancora determinante.

Ci sono tutte le condizioni e le intenzioni per andare avanti a livello tecnico. Sul lato economico, io posso fare poco. Lui mi dice che si trova bene, che qui è molto felice e lo dimostra col lavoro che fa tutti i giorni.

Un attaccante per l'anno prossimo? La società sta puntando sulla continuità e credo che qualche miglioria si possa avere. Ma penso che non abbiamo bisogno di tanti interventi, ma ci sono situazioni che vanno affrontate.

Dobbiamo finire bene" "Da domenica, i ragazzi avranno tre settimane di riposo. Giocheremo subito nei primi 20-25 giorni ben sei partite. Sarà un inizio faticoso, ma ho ragazzi giovani e di giusta mentalità.

Non sono preoccupato se dovessero esserci più impegni. Non dovremo puntare ad una competizione piuttosto che un’altra”. Ranieri non avrà questo problema l'anno prossimo.