Inzaghi: "Immobile, un premio per tutti"

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi festeggia dopo la vittoria sul Brescia il gol numero 35 di Immobile: "Il titolo di capocannoniere? E' quello che ci auguriamo tutti. Sarebbe un grande traguardo per Ciro ma anche per tutta la squadra che lavora per lui.

È un attaccante di livello mondiale. C'è anche Ronaldo, vedremo cosa succederà. Sarebbe un premio bellissimo per tutti - ha proseguito - Scarpa d'oro? Ciro ha battuto tutti i record, saremmo stati contenti se avesse raggiunto oggi il record di Higuain ma il portiere avversario era in gran serata.

Manca ancora una partita a Napoli, vedremo come andrà"

Le parole di Inzaghi

"Non dimentichiamo che non abbiamo solo Immobile ma anche Luis Alberto che è in alto in classifica assist. Ci siamo forse intestarditi contro un avversario che ha giocato in maniera ordinata.

I ragazzi hanno fatto un record di 78 punti unico nella storia della Lazio, devo dire loro solo grazie per quello che hanno fatto. In queste 11 partite abbiamo avuto mille difficoltà per mettere insieme undici giocatori, ora veniamo da tre vittorie consecutive e vedremo cosa succederà.

David SIlva? Tare è bravissimo, sappiamo che migliorare quanto fatto quest'anno sarà difficilissimo ma dobbiamo fare qualcosa sul mercato e chi meglio di Igli sa farlo" Simone Inzaghi aveva allargato le braccia dopo la sconfitta con la Juventus.

"Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché siamo venuti in casa della Juventus con tanti problemi ma abbiamo giocato con personalità. Abbiamo sbagliato in occasione dei due gol della Juve, ma in questo momento ci gira tutto storto.

Vista la partita che abbiamo fatto, dispiace aver avuto tutti i problemi dell'ultimo periodo. Lukaku escluso anche dalla panchina:? Ci sono orari e regole che devono essere rispettati. Ha sbagliato più di una volta"

"Il fallo di mano di Bastos? E' difficile ormai, ci sono arbitri qualificati e ci fidiamo. Dispiace per come è venuto il gol, perché avremmo preferito che la Juventus si costruisse una rete in altro modo.

Peccato aver preso il gol in quel momento di gara. Alla vigilia eravamo in dodici ad allenarci, siamo riusciti comunque a organizzare un'ottima partita contro una squadra può permettersi di perdere Higuain nel riscaldamento e inserire uno come Dybala.

Questo è un gruppo che ha vinto una Supercoppa, ha 14 punti in più dell'anno scorso e sta per andare in Champions. Questi ragazzi hanno fatto il massimo e non me li deve toccare nessuno" "Non abbiamo sbagliato la preparazione nella pausa.

Correa si è rotto con il Milan, tanti altri giocatori li abbiamo persi dopo otto partite di fila da novanta minuti. Purtroppo ho avuto una rosa corta in questo periodo e non potevo mettere giocatori della Primavera giocandoci lo scudetto.

Mercato? E' normale sperare che le stelle restino in squadra. Se riusciremo a restare con questa squadra faremo grandi cose, ma sappiamo che giocando la Champions dovremo ampliare la rosa", aveva concluso Inzaghi.