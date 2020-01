Fonseca: "Mancano i gol"

"Sono preoccupato, devo essere onesto. Per questa importante settimana abbiamo solo Kluivert e Under per le fasce. Poi abbiamo Pellegrini come trequartista. Sono preoccupato per questo motivo. Io e Petrachi stiamo cercando un giocatore per la fascia offensiva, ne abbiamo bisogno.

Noi abbiamo sempre creato molte situazioni da gol, dobbiamo continuare a lavorare per migliorare questa carenza. Non è facile, ma continuiamo a lavorare per questa situazione. Perotti ha avuto un trauma nella partita contro il Parma e non sarà convocato: difficilmente ce la farà contro la Juventus"

Esordisce così in conferenza stampa il tecnico della Roma Paulo Fonseca. Per la Roma è stata una settimana molto difficile, dall'infortunio di Zaniolo alla vittoria in Coppa Italia arrivata a Parma con doppietta di Lorenzo Pellegrini.

Il tecnico ha parlato della mancanza di Kluivert e del giovane Cetin: "Non abbiamo parlato della pobilità di prestare Cetin, resterà con noi. Sono soddisfatto del ritorno di Kluivert, è un giocatore che è migliorato molto.

È importante per la nostra squadra, ma devo dire che Perotti ha giocato bene nelle ultime partite" Sula vicenda Politano-Spinazzola: "Spinazzola sta bene, si è allenato bene. Giocherà domani, è pronto e mi sembra contento.

Non conosco bene i dettagli della situazione tra Roma e Inter, ma devo dire se la Roma ha deciso così sicuramente ha fatto bene. È vero che io volevo avere qui Politano, ma devo dire che ho totale fiducia in Petrachi e Fienga. Se loro hanno deciso coì, significa che è stata la decisione giusta"