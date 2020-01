Inzaghi : "Mercato? Parlo con la società"

La squadra biancoceleste vuole continuare la striscia positiva che le ha permesso di proporsi come terza forza del torneo e anche di entrare di diritto nella lotta per lo Scudetto con la Juventus e l'Inter, considerando anche che c'è la partita domani alle 15:00 contro la Sampdoria e contro il Verona ancora da recuperare, visto che i biancocelesti erano impegnati nella partita di Supercoppa Italiana vinta poi contro la Juventus.

Nella conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Sampdoria, Inzaghi ha commentato il grande momento della sua squadra consapevole però che nessun traguardo sia stato ancora raggiunto. E di come ci sia bisogno di dare ancora continuità per restare in scia delle prime: "Devo dire onestamente che il nostro girone d'andata è stato strepitoso, ora puntiamo a ripartire allo stesso modo.

La firma per il terzo posto? Sicuramente è il nostro obiettivo, abbiamo vinto coppe ma ora vogliamo andare in Champions anche perché lo meriteremmo. La partita con la Sampdoria sarà difficile dato che è una squadra organizzata e con attaccanti molto forti, non ho intenzione di fare calcoli sui diffidati in vista del derby.

Correa ha ancora fastidio, come Marusic e Cataldi che resterà fuori per 15 o 20 giorni" Sul mercato di gennaio: "Vogliamo migliorare la rosa, se ci riusciremo bene altrimenti continueremo così anche perché senza l'Europa League giocheremo una volta a settimana.

Dobbiamo stringere i denti ancora un po', sappiamo che a gennaio è difficile ma ho già parlato con la società"