Dove andrà a finire Diego Laxalt?

Erano risuonate forte le sirene di mercato di un futuro lontano dalla città della Mole per Diego Laxalt, corteggiato in Spagna e sondato dal Milan come possibile sostituto del parente Rodriguez. Invece, come riportato da Torino CronacaQui, il suo agente ha chiuso le porte a un addio: "Resta al Toro, poi a giugno si vedrà" ha dichiarato il procuratore dell'uruguayano, prevedendo un futuro ancora tinto di granata per il suo assistito.

Liga? No grazie: Diego Laxalt non ha acceso la risposta coma al 'Milionario', ma in concreto sembra molto difficile che l'uruguagio si muova da Torino. Lo conferma anche 'La Gazzetta dello Sport': nonostante le offerte in arrivo dalla Spagna, la più concreta quella del Mallorca, Laxalt non si muoverà da Torino almeno da qui a giugno.

Poi però toccherà al club decidere se versare nelle casse del Milan 11,5 milioni (ipotesi al momento altamente improbabile) per trattenerlo in granata oppure lasciarlo tornare al Milan. Un futuro quindi tutt'atro che certo per il terzino che non sembra abbia soddisfatto le richieste del club fino a questo momento, vuoi anche per una prima parte di stagione non propriamente esaltante per i granata.

In questo girone di ritorno avrà sicuramente modo di riprendersi e di dimostrare al suo allenatore, Walter Mazzarri, tutte le sue qualità. Fonte: torinogranata.it