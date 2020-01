De Zerbi parla della sfida contro il Torino

De Zerbi: "Toro in gran forma, noi dobbiamo cambiare passo"

Il Sassuolo non è nel suo momento migliore, Roberto De Zerbi lo sa e quindi carica i suoi: "Dobbiamo cambiare passo e quando giochiamo bene , creiamo le occasioni bisogna vincere. Arriva il Toro ed è tra le squadre più in forma in questa fase della stagione.

Un gruppo forte che ha una tipologia di gioco chiara,quindi si annuncia una partita difficile. Dobbiamo pensare a fare la nostra gara, come abbiamo fatto a Genova, forse anche meglio e non come a Udine”. De Zerbi dovrà anche fare i conti con le assenze: "Ho parlato con la società a metà settimana e ho detto quello che penso.

Ho parlato con Carnevali, lui sa. Vediamo le possibilità e le volontà. Abbiamo la forza per fare risultato anche domani, non stiamo parlando di scuse. Leggo tanti miei colleghi che si lamentano con due assenze, noi siamo senza 5-6 giocatori tutto l’anno, mai meno di quattro”.

Il tecnico spera di recuperare Berardi che attende di capire se gli verrà ridotta la squalifica: “Sta bene, è un giocatore diverso dagli altri. Se non dovesse esserci abbiamo giocatori che possono sostituirlo come ad esempio a Torino con la Juve, senza di lui, abbiamo fatto una grande partita. Giocano Peluso e Ferrari centrali, per il resto vediamo”. Fonte: torinogranata.it