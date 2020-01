I convocati di Torino-Sassuolo

Vediamo insieme la lista dei convocati per il Torino in vista della sfida contro il Sassuolo di questo weekend: Walter Mazzarri ha inserito 21 calciatori nell'elenco dei convocati per la partita di domani al Mapei Stadium contro il Sassuolo.

Mancano Ansaldi, Parigini e Zaza, ma anche Bonifazi che non ha svolto l’odierna rifinitura causa sindrome influenzale. PORTIERI: ROSATI, SIRIGU, UJKANI DIFENSORI: AINA, BREMER, DE SILVESTRI, DJIDJI, IZZO, LAXALT, LYANCO, NKOULOU CENTROCAMPISTI: BASELLI, BERENGUER, LUKIC, MEITE, RINCON ATTACCANTI: BELOTTI, EDERA, FALQUE, MILLICO, VERDI aza out, in particolare in queste ore, non sembra essere una notizia shockante.

Le due parti quindi sembra si stiano sempre più allontanando nonostante tra il giocatore e i tifosi ci sia un buon rapporto testimoniato dal fatto che Simone dedica sempre a loro ogni rete siglata (seppur non molte come i suoi anni proprio in neroverde).

Le trattative proseguono, le settimane passano e il mercato si concluderà tra quattordici giorni esatti, momento in cui non sarà più posisbile rinforzare le proprie rose e, data la prima parte di stagione, il Torino avrebbe davvero bisogno di aiutarsi per poter tornare a lottare in modo serio e costante per un posto in UEFA Europa League.