Colpo del Livorno dal campionato svizzero

Livorno – Il mercato in entrata del Livorno finalmente sembra muoversi. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio gli amaranto avrebbero concluso l'ingaggio del centrocampista sloveno Domen Crnigoj, attualmente in forza agli svizzeri del Lugano.

Sul giocatore c'era anche il Chievo ma è evidente che un ruolo fondamentale l'ha avuto il tecnico amaranto Paolo Tramezzani che lo conosce molto bene, avendolo allenato durante la sua esperienza alla guida dei bianconeri ticinesi.

Crnigoj, classe '95, dovrebbe arrivare a titolo definitivo: costo dell'operazione 100mila euro.Da valutare però le sue condizioni fisiche: quest'anno lo sloveno ha avuto più di un problema e ha collezionato solo una manciata di minuti in campionato.

Fonte: amaranta.it Ovviamente le operazioni non finiscono qui e la squadra amaranto dovrà sicuramente concludere altre trattative con nomi importanti e utili per agguantare la salvezza e quindi raggiungerla per il secondo anno consecutivo.

Manca un fantasista come Diamanti, i suoi piedi, il suo carattere e il suo bel modo di fare calcio, quasi poetico, servirebbero al Livorno, una personalità forte che graffia e che renda la squadra viva e pulsante in tutto e per tutto.