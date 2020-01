Tramezzani parla del Livorno e della partita di domani

Tirrenia- Torna il campionato cadetto e con esso la consueta conferenza stampa di presentazione de match da parte di mister Tramezzani. Ecco le sue parole” Vi chiedo di non domandarmi più del mercato; vorrei parlare solo del campo perché è la cosa più importante.

Abbiamo avuto due settimane di lavoro e so cosa hanno fatto. La gara di domani ha tanti significati. Ripartire dalla buona prestazione di Empoli e riacquistare fiducia. Secondo me non è corretto parlare del mercato in questo momento.

Abbiamo Lavorato con continuità dopo il rompete le righe per Natale. Avere i campi belli ci ha permesso di lavorare meglio. Ci sono tante attese per domani. C’è partecipazione da parte dei ragazzi e voglia di lavorare anche davanti a carichi più faticosi in allenamento.

Abbiamo lavorato sulla capacità di rimanere in gara e di imparare a gestire le situazioni. A volte siamo andati in vantaggio ma non abbiamo saputo gestire. Ho visto una squadra che ha capito e che ha voglia di lavorare, sa che la situazione è difficile ma che c’è una possibilità di sistemare”.

Non si parla di mercato ma indubbiamente questo tocca anche i ragazzi: “Sanno che c’è e che potrebbero cambiare alcune cose, ma devono imparare a gestire anche questo. Ultimamente siamo stati tanto insieme e percepisco, vivo una buona serenità all’interno del gruppo al di là di situazioni personali di giocatori che potrebbero voler andare via. Fonte: amaranta.it