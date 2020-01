Rossettini: "L'Inter è a tutti gli effetti l'anti juve"

"L’Inter quest’anno gioca in modo diverso, con chiara identità e fisionomia precisa. Hanno calciatori di livello mondiale e il posto in classifica ne documenta la forza. Gli altri anni lottava per le prime posizioni ma non era l’anti-Juve, quest’anno sta dimostrando di poterlo fare"

Parola di Luca Rossettini, difensore del Lecce e prossimo avversario dell'Inter di Antonio Conte: "Per noi sarà una partita difficile che stiamo cercando di preparare in un momento complicato ma vogliamo venirne fuori.

Stiamo lavorando per metterli in difficoltà, tutte possono essere messe in difficoltà, per limitare i nostri difetti e accentuare i loro - dice in conferenza stampa -. Dobbiamo crederci e serve motivazione per conquistare punti contro squadre del genere, se facciamo la partita perfetta loro sarebbero comunque superiori a noi, quindi solo credendoci possiamo fare la differenza.

Dobbiamo giocare da squadra per affrontare avversari del genere, deve essere la nostra forza ma non solo contro l’Inter anche contro le squadre più abbordabili. Lukaku e Lautaro sono due giocatori straordinari, sono giocatori da top club, il bello di questo sport è poter affrontare questi giocatori, è un qualcosa che offre stimoli incredibili.

Sarà uno spettacolo affrontare una squadre del genere in uno stadio pieno. L’Inter l’ho già affrontata ma ogni volta è un’emozione particolare, che rivedo negli occhi di chi la affronta per la prima volta.

L’unico modo per far punti contro squadre come l’Inter è giocare di squadra" Sullo stato di forma dei salentini: "Non siamo sereni per il momento che stiamo vivendo, è un momento dal quale vogliamo uscirne il prima possibile.

Volevamo farlo nelle ultime due partite, dove a tratti abbiamo fatto vedere buone cose ma i risultati non ci hanno premiati. Per il momento non siamo sereni ma siamo consapevoli di poter uscire da questa situazione. In allenamento non manca mai la voglia di fare bene, bisogna ripartire dalle piccole cose sulle quali si lavora in settimana e che poi fanno la differenza la domenica.

Con il Parma abbiamo fatto bene nel primo tempo pur non essendo stati incisivi. Loro hanno sbloccato la partita su calcio piazzato, poi nel secondo tempo abbiamo provato a rimanere in gioco. Dal campo ho avuto la sensazione che fino al 2-0 abbiamo provato a tenere la partita in equilibrio per provare a pareggiare"

In chiusura, un pensiero sulla lotta salvezza: "Non faccio conti, sappiamo che possiamo fare decisamente meglio del girone d’andata. Faccio il mio bilancio personale e penso che per quello che si è fatto e per come sta crescendo la squadra possiamo fare di più dei punti che abbiamo fatto.

Questa convinzione ci deve spingere a lavorare di più e meglio, se pensiamo che spesso abbiamo conquistato punti in campi dove eravamo sfavoriti. Dobbiamo lavorare per migliorare i difetti che abbiamo. Noi dobbiamo pensare al presente, concentrarci domenica per domenica per cercare di fare punti, andando avanti così, consapevoli che possiamo fare meglio dei punti che abbiamo fatto”. Fonte: fcinternews.it