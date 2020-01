Inzaghi: "Replichiamoci anche nel girone di ritorno"

"Onestamente abbiamo fatto un girone strepitoso, ma il nostro obiettivo è iniziare come abbiamo chiuso" Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'impegno casalingo contro la Sampdoria, Simone Inzaghi analizza il grande percorso della Lazio in campionato fino al giro di boa: "Sappiamo di trovare avversari forti - ha aggiunto il tecnico biancoceleste, in piena corsa al vertice con Juventus e Inter -, che faranno di tutto per rendere il nostro cammino più difficile.

Dobbiamo credere sempre di più in quello che stiamo proponendo, ragionando sempre da squadra. Se pensiamo da singolo, diventa tutto più difficile" Fonte: fcinternews.it Una replica è quindi il desiderio di Simone Inzaghi allenatore giunto ormai alla sua quarta stagione con la Lazio.

I biancocelesti sono di sicuro la squadra che gioca il miglior calcio del nostro campionato e che con i risultati ottenuti si piazza non solo al terzo posto, ma come una seria concorrente di Juventus e Inter per lo scudetto 2019-2020.

Tanti giocatori confermati per consolidare il gruppo che vede come punta di diamante quel Ciro Immobile, talento utile che regala i più importanti risultati e puti al club.

Vediamo dove arriverà la squadra e se Inazghi avrà riscosso la sua richiesta.