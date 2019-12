Il punto di Chira Lucchesi sul Livorno per amaranta.it

Livorno- In questo Boxing Day il Livorno non riesce ad invertire la rotta e perde ancora stavolta affondato da due reti nel primo tempo del Pescara. La scossa che si sperava potesse arrivare con il cambio alla guida della squadra non è arrivata e adesso la situazione è davvero preoccupante.

La squadra non sembra ritrovarsi, sempre più spesso i gol avversari nascono da errori dei giocatori amaranto e il clima che si respira in città non è certo dei migliori. Anche oggi le presenze allo stadio sono state ridotte al minimo e non solo per colpa del giorno di festa.

I tifosi amaranto sono scoraggiati, si addossano colpe a destra e a manca ma quello che contestano di piu è l’atteggiamento remissivo di alcuni giocatori. Indubbiamente non è facile neanche a livello mentale in questo momento ma gli addetti ai lavori, Tramezzani in primis, continuano a predicare la cultura del lavoro e dell’impegno a cercare di sistemare quello che non va.

Il Presidente Spinelli, oggi presente allo stadio, ha dichiarato nei giorni scorsi che ricorrerà al mercato per prendere innesti che possano aiutare a cambiare le cose. Adesso ancora una gara, domenica sera ad Empoli, e poi una lunga sosta fino al 18 gennaio che dovrà servire per forza a rimettere insieme le idee per tornare in campo con altro spirito e energia. Fonte: amaranta.it