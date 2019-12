Multa a Gonnelli e club, continua la crisi amaranto

Livorno - Una giornata di squalifica e 3.500 euro di multa per la società. Il difensore Lorenzo Gonnelli nel corso del match contro il Pescara ha rimediato la quinta sanzione da inizio campionato. Primo cartellino giallo per l'attaccante Matteo Pallecchi.

Inoltre il Livorno Calcio è stato multato, perchè alcuni sostenitori amaranto hanno lanciato petardi in campo. Anche l'Empoli, prossimo avversario degli amaranto, perde Karim Laribi per il match di domenica sera allo stadio "Castellani"

Il centrocampista azzurro in occasione della gara di Cosenza è stato espulso ed è stato fermato per un turno.



Per il 19° turno di campionato in programma domenica ore 21 allo stadio "Carlo Castellani" tra Empoli e Livorno, è stato designato Simone Sozza, classe 1987, della sezione AIA di Seregno.

Gli assistenti saranno Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo e Andrea Tardino di Milano. Al debutto in serie B, l'arbitro lombardo, ha assistito a sei vittorie delle formazioni locali e ad un pareggio delle squadre ospiti.

Due rigori concessi rispetto ad una sola espulsione. Ha già arbitrato il Livorno nel torneo di serie C 2017/18, il 15 settembre 2017 nella vittoria (0-3) degli amaranto contro l'Alessandria. L'arbitro di Seregno non a mai incrociato l'Empoli. Fonte: amaranta.it