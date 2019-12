Torino a metà anche per media spettatori

Sono circa 22mila gli spettatori che ha ospitato in media l’Olimpico Grande Torino nelle gare di Belotti e compagni in questo 2019 di alti e bassi. Numeri importanti se si considera la capienza dello stadio, che con 27.994 posti a sedere vuol dire che è stato riempito in media per quasi l’80 per cento del totale, ma che paragonato alle altre squadre è inferiore anche a Lecce, Bologna e Genoa.

E, altro dato da non trascurare, in questo girone di andata giunto quasi al termine, il Toro ha già ospitato praticamente tutti i big match, quelli che attirano il maggior numero di spettatori: dal Grande Torino sono passati il Napoli, le due milanesi, la Juventus.

Dunque, a meno di clamorose impennate nel rendimento dei ragazzi di Mazzarri, il dato sugli spettatori è destinato a calare. Intanto gli osservatori sono al lavoro, più per giugno che per gennaio: ecco il tema proposto da Torino CronacaQui.

"I filmini segreti dei nuovi talenti scoperti dai detective del Toro" il titolo del quotidiano locale, che sottolinea come dalle parti di via Arcivescovado sia intensa l'attività di scouting degli uomini del direttore sportivo Massimo Bava.

"La società visiona i video realizzati dagli osservatori in Europa e in Sudamerica" si continua a leggere sul giornale in edicola. Fonte: torinogranata.it