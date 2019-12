Spunta l'idea Ramirez per il Torino

Gaston Ramirez al Toro? Al momento solo un'idea, non tanto per il valore del fantasista oggi alla Samp, quanto per il fatto che i doriani non se,brano avere nessuna voglia di mollarlo. Fino all'arrivo di Claudio Ranieri faceva più che altro tappezzeria, ma con il tecnico romano si è rilanciato anche in posizioni diverse, come quella di 'falso nueve'

A fare il punto è il quotidiano 'Il Secolo XIX' di oggi. L'uruguagio al momento non si tocca e nemmeno a gennaio, a meno che non arrivino offerte assolutamente irrinunciabili al club che lo valuta non meno di 10-12 milioni di euro.

Per ora non ci sono giocatori che possono interessare in uno scambio, anche se Bonifazi, nella difesa di Ranieri, sci starebbe benissimo. Milan Badelj al Toro? Conviene in primis a lui, perché con il cambio tecnico in panchina il trentenne croato non ha nessuna certezza di trovare posto stabilmente nell'undici di partenza messo in campo da Beppe Iachini.

Il nuovo allenatore in realtà punta su una mediana più giovane, più fisica e più di corsa. E così il primo nome sulla lista della spesa è quello di Alfred Duncan che conosce bene per averlo già allenato al Sassuolo.

Un giocatore non con le stesse caratteristiche di Badelj ma che andrebbe ad occupare la sua casella. Ecco perché, in attesa di capire le mosse del club, anche lui e il suo agente Alessandro Lucci si stanno guardando in giro. E Torino, sponda granata, può essere una soluzione gradita. Fonte: torinogranata.it