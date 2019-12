Riapre la campagna abbonamenti della Lazio

La grande stagione disputata sino ad oggi dalla Lazio, terza in classifica a meno sei punti (ma con una partita da recuperare) dal duo capolista formato da Inter e Juventus, e vittoriosa in Supercoppa Italiana a Riad contro i bianconeri, potrebbe portare alla riapertura della campagna abbonamenti, come ha spiegato ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 il responsabile del marketing del club biancoceleste Marco Canigiani: "Ci stiamo lavorando, stiamo facendo alcune analisi e verifiche.

Potrebbe essere un'ipotesi per l'anno nuovo: sarebbe per il girone di ritorno e stiamo valutando se inserire anche la partita col Verona. Poi ci sono anche big match come Lazio-Inter e Lazio-Milan, ma saranno tutte partite fondamentali"

Fonte: fcinternews.it Una Lazio che quindi si gode la seconda vittoria stagionale contro la Juventus e il suo terzo posto in campionato che, condito con la SUpercoppa Italiana, li rende sicuramente sorridenti in vista di un 2020 che potrebbe rivelarsi molto interessante per la squadra di Simone Inzaghi.

Una rosa che attraverso le ottime tattiche del suo allenatore, sta esprimendo un concetto di calcio molto rispettato anche all'estero. Un club che ora può ambire a qualcosa di solido in vista di un futuro roseo. Proprio durante la partita di Supercoppa la casacca della Lazio ha presentato il logo "Lazio Eternal Wonders" frutto della partnership tra il club e la Regione Lazio.

Stessa cosa accadde nel 2009 in occasione della Supercoppa vinta dai biancocelesti a Pechino contro l'Inter di Mourinho. In quel caso sulla maglia della Lazio venne stampato il Colosseo.