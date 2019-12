Parlano Verdi e Comi mentre il Torino affronta la Spal

Verdi e Comi sul Toro, con in granata in campo contro la Spal

Ha parlato a Dazn anche il calciatore del Torino SImone Verdi, che si sta ambientando nella nuova realtà: "All'inizio ho avuto alcune difficoltà, ma sto crescendo ed anche le mie prestazioni ne stanno risentendo in positivo.

Non significa nulla se gioco in un attacco a tre o a due, l'importante è la manovra offensiva fatta da tutti, che porta i risultati. Fisicamente stiamo molto meglio questo aiuta anche noi che giochiamo nel reparto davanti"

Il direttore generale del Torino Antonio Comi, intervistato poco prima della partita da Dazn, ha parlato del Gallo Belotti: "E' un giocatore importantissimo per noi e per la squadra, quindi tutti speriamo che possa fare bene.

Non pensiamo però al rinnovo, c'è da pensare da una partita molto importante come quella di questa sera, concentriamoci su quella" Intanto vediamo una prima parte di cronaca live di Torino-Spal con i granata passati subito in vantaggio con una rete di Rincon.

3' GOOOOOOOOOL TORO! Batte Verdi in mezzo, la palla si rimpalla tra Bremer e Belotti, arriva a Rincon che batte in rete con decisione. Toro già in vantaggio.

2' Punizione per la formazione granata, che può mettere palla in mezzo.

0' Cross di Ansaldi, palla tra le braccia del portiere.

Cominciata la partita, primo pallone mosso dalla formazione granata.

Le due squadre stanno facendo il loro ingresso in campo, seguite la diretta di Torino-Spal insieme a noi. Fonte: torinogranata.it