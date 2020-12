Lautaro Martinez, l'agente dice no al Barça

Beto Yaqué, agente di Lautaro Martinez, è tornato a parlare in un'intervista concessa al quotidiano argentino Olè. Le parole dell'agente di Lautaro Martinez "Lautaro ha altri tre anni di contratto.

Chi vuole prenderlo deve accordarsi con l’Inter, ma lì è tranquillo, felice. Gioca e cresce" "L'interesse del Barcellona? No, sta bene dov’è. Ovviamente sta crescendo e imparando.

È un ragazzo con un potenziale enorme, senza limiti, che può diventare un giocatore d’élite. Oggi la verità è che la cosa più importante è che si è abituato al calcio europeo molto rapidamente.

È arrivato e ha iniziato a giocare quasi automaticamente. E quando entrava faceva gol. Così la gente ha potuto vedere le sue doti. Per quello che mette in campo ha fatto affezionare a lui la gente e questo è stato un bene perché ha cercato così di continuare a dimostrare quanto vale"

Arturo Vidal ha parlato a Sky Sport: "Questo all'Inter è un progetto nuovo. Con giocatori giovani che hanno fame di vincere qualcosa. È triste essere usciti dalla Champions ma abbiamo ancora due cose importanti e dobbiamo fare il massimo"

"Io non ho paura a pronunciare la parola scudetto. Ho vinto tante volte lo scudetto qua, in Germania o in Spagna. Mi sento che questo è il mio obiettivo. Dobbiamo lavorare tutti i giorni, pensare partita per partita e dopo vediamo se siamo all'altezza di pensare allo scudetto"

"Sono stato quattro anni alla Juventus, è stato bello. Per una settimana si è parlato di loro, adesso guardo al futuro e alla voglia di fare qualcosa di nuovo in Italia. Mai avuto contatti con la Juventus, con il mister Antonio Conte parlavamo non solo per venire qui all'Inter ma in generale, per stare assieme.

Ora ho avuto la possibilità e ho detto 'sì, voglio stare con te' e voglio fare il massimo per vincere ancora insieme" "A Milano di me ancora non si è visto niente. Ho fatto quello che chiede il mister per aiutare la squadra a maturare. Manca ancora il vero Vidal che in Italia conoscono", ha concluso Vidal, compagno di Lautaro Martinez.